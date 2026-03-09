Acate. Arrivano i nuovi Assessori, in Giunta Martina Spitale e Sara Gianninoto

Acate, 09 marzo 2026 – Il Sindaco di Acate Gianfranco Fidone ha firmato questa mattina la determina con la quale provvede alla ricostituzione della compagine assessoriale, nominando due nuovi assessori e rimodulando alcune deleghe strategiche.

Le new entry nella Giunta di Palazzo di Città sono Martina Spitale e Sara Gianninoto, che andranno a completare l’esecutivo portandolo alla sua piena composizione di cinque membri.

A Martina Spitale, espressione del gruppo “Prossima”, classe 1996, sono state affidate le deleghe Sport, Turismo, Politiche giovanili, Pari Opportunità, Cultura e Marketing territoriale.

A Sara Gianninoto, che riveste già la carica di consigliere comunale e fa riferimento al gruppo della consigliera Daria Guardabasso, sono state assegnate le deleghe a: Personale, Tributi, Bilancio, Contenzioso, Transizione Digitale e Gemellaggi.

L’assetto complessivo della Giunta vede quindi confermati il Vicesindaco Gianfranco Ciriacono (Servizi Sociali, Sviluppo Economico, Agricoltura, con l’aggiunta delle deleghe a Pubblica Istruzione e Politiche per la terza età), l’Assessore Daniele Gallo (Ambiente, Lavori Pubblici, Manutenzioni) e l’Assessore Giovanni Licitra (Spettacolo, Marina di Acate, Polizia Locale e Viabilità).

Il provvedimento segue le recenti dimissioni dell’Assessore uscente, Dafne Lantino. “A Dafne Lantino va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per la passione e con cui ha portato avanti il suo incarico. Ha dato prova di serietà e abnegazione e sarà una risorsa per Acate”, ha dichiarato il Sindaco Fidone.

Con l’ingresso dei due nuovi assessori, il Sindaco ha voluto imprimere un rinnovato slancio all’azione di governo. “Con queste nomine potenziamo la squadra che lavora per il cambiamento di Acate e per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Ho voluto affiancare l’entusiasmo e la freschezza di Martina Spitale, che rappresenta un’importante iniezione di competenza e gioventù nella nostra compagine, all’esperienza di Sara Gianninoto. Sono certo che entrambe contribuiranno in maniera determinante alla realizzazione del nostro programma”.

