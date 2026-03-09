  • 9 Marzo 2026 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Sopralluogo sulla SP 18, ponte sul fiume Ippari

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 09 marzo 2026 – È in corso il collaudo statico del ponte sul fiume Ippari, lungo la SP 18 che collega il versante di Santa Croce Camerina a Vittoria. Si tratta di una struttura di ultima generazione, dotata di due giunti che garantiscono la massima elasticità dell’opera, consentendo alla struttura di adattarsi anche in caso di eventi sismici, a differenza delle normali superfici asfaltate.

Nei giorni scorsi il sindaco aveva segnalato un lieve dislivello tra il tratto di strada che precede e quello che segue la grande struttura in ferro che funge da raccordo con il ponte. Nel corso di un sopralluogo, i tecnici della Provincia hanno rassicurato sia la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, sia il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sul fatto che le eventuali discontinuità tra la parte asfaltata tradizionale e quella del ponte risultano assolutamente minime.

L’impresa dovrà completare le finiture per regolarizzare il raccordo tra la struttura nuova e la strada esistente. Appena completati gli interventi sarà data comunicazione e nel giro di qualche settimana la strada sarà riaperta al transito. 

