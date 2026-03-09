Il Lions Club Scicli per la prevenzione oncologica

Scicli, 09 marzo 2026 – Un fine settimana di impegno sul fronte della prevenzione oncologica per il Lions Club Scicli. Giovedì 5 e venerdì 6 marzo in collaborazione con l’associazione “Altea” e la “Casa delle donne” di Scicli ha promosso la prevenzione senologica sponsorizzando visite gratuite per donne da marginalità sociale, soprattutto immigrati. Sabato 7, invece, all’istituto di Istruzione Superiore Quintino Cataudella di Scicli, il Lions Club Scicli ha promosso il Service Progetto Martina nelle due sedi dell’ Istituto . Presenti oltre 200 studenti, professori, la Presidente del Club Stefania Carpino e diversi soci del Lions Club di Scicli. Il progetto Martina riguarda la prevenzione oncologica rivolta agli studenti delle scuole superiori. L’incontro, coordinato dalla Prof.ssa Donata Ferro ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, del Dott. Salvatore D’amanti e della Dott.ssa Grazia Occhipinti che con grande capacità di comunicazione hanno illustrato ai giovani i principi di prevenzione oncologica e soprattutto come riconoscere precocemente i sintomi di un tumore.

Il Progetto Martina è un service nazionale Lions che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, così come lasciato nel testamento da “Martina” ai genitori. Martina era una giovane ragazza mancata prematuramente che prima di morire, nel suo testamento morale, ha chiesto ai genitori di divulgare la prevenzione oncologica tra i suoi coetanei. I Lions italiani hanno sposato in toto la causa e operano per la diffusione di queste informazioni come strumento importantissimo, soprattutto tra i giovani, spesso poco informati e scarsamente consapevoli sulla diagnosi delle patologie oncologiche. I dati a livello nazionale indicano che spesso la prevenzione può salvare una vita. Il Lions con il suo motto “We serve” continua a servire la comunità tutta con particolare attenzione ai giovani e alle donne.

