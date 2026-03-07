  • 7 Marzo 2026 -
Modica | Politica

Modica: dibattito sul Referendum Costituzionale con esperti a confronto sul SÌ e sul NO

Modica, 07 Marzo 2026 – Un appuntamento  per approfondire e comprendere le ragioni alla base del prossimo Referendum Costituzionale del 22-23 Marzo 2026. La Chiesa di San Nicolò ed Erasmo, in Corso Regina Margherita nel cuore di Modica Alta, ospiterà un importante dibattito il prossimo 14 Marzo alle 18:30.

L’evento, si propone di offrire una panoramica chiara e documentata sulle criticità della riforma costituzionale proposta, approfondendo gli argomenti sostenuti dal comitato dalle opposte parti.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure autorevoli nel campo giuridico e costituzionale, garantendo un confronto ricco di spunti e di analisi approfondite.

Il confronto, moderato dalla giornalista Marianna Triberio, sarà strutturato con interventi di:

• Antonio Pianoforte, Giudice Civile e membro del comitato per il NO.

• Fabio Borrometi, Avvocato e membro del comitato per il SI.

La presenza di esperti con visioni contrastanti permetterà al pubblico di valutare pro e contro della riforma, approfondendo le implicazioni tecniche e politiche di un voto fondamentale per il futuro della nostra Costituzione.

L’incontro si preannuncia come un’importante occasione di informazione e dibattito per la comunità di Modica e per tutti coloro che desiderano esprimere un voto consapevole e informato al Referendum Costituzionale.

