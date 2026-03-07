Modica. La scuola “Artemisia” accoglie Laura Valente per una Masterclass di canto e interpretazione

Modica, 07 marzo 2026 – Venerdì 6 marzo, presso il Palazzo della Cultura di Modica, la scuola di musica Artemisia ha ospitato l’artista Laura Valente che ha tenuto una masterclass sul canto e l’interpretazione. L’evento, a numero chiuso, ha visto la partecipazione di diciassette allievi della classe di canto della vocalcoach Nicoletta Caravello e di uditori provenienti da varie parti della Sicilia compreso un gruppo da Lampedusa.

Laura Valente, cantante storica dei Matia Bazar e insegnante della trasmissione televisiva Amici, ha fornito un’esperienza formativa di grande livello artistico e umano che ha arricchito il bagaglio musicale di tanti giovani cantanti.

Salva