  7 Marzo 2026
  • 7 Marzo 2026 -
Vittoria

Vittoria: usa carte smarrite per pagarsi il B&B, denunciato 23enne

L'operazione dei Carabinieri ha permesso di recuperare diverse carte di credito e debito rubate o smarrite nella disponibilità del giovane
VITTORIA, 07 Marzo 2026  I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno deferito in stato di libertà un tunisino di 23 anni, senza fissa dimora, con le accuse di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.
L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione partita dai Carabinieri di Ragusa, che avevano tracciato un movimento sospetto relativo a una carta di credito risultata smarrita. La scia digitale ha condotto i militari presso un Bed & Breakfast di Vittoria, dove il giovane aveva appena soggiornato.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 23enne avrebbe utilizzato proprio la carta oggetto di denuncia per saldare il conto della camera, riuscendo inizialmente a bypassare i controlli del gestore.
Una volta individuato e rintracciato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse carte di debito e di credito, tutte intestate a terzi e risultate oggetto di precedenti denunce di smarrimento o furto.
Il materiale è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, davanti alla quale il ragazzo dovrà ora rispondere della provenienza illecita dei titoli e del loro utilizzo fraudolento.

