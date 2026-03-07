  • 7 Marzo 2026 -
Ispica | Politica

Ispica. Erosione fascia costiera e ripascimento morbido, convocato per martedi il Consiglio Comunale

Ispica, 07 marzo 2026 – Si svolgerà giorno 10 marzo, alle ore 10:30, presso l’auditorium Ciccio Iozzia, ex Sciabica, il consiglio comunale richiesto dal consigliere Salvatore Milana, dedicato agli interventi di contrasto all’erosione costiera nel litorale di Santa Maria del Focallo e al ripristino delle infrastrutture viarie gravemente danneggiate dagli eventi atmosferici delle scorse settimane.

La seduta sarà interamente dedicata all’analisi dello stato dell’arte del progetto di ripascimento morbido, dell’iter autorizzativo ancora in corso e degli interventi di somma urgenza sulla litoranea SP 67.

“Ritengo doveroso che il Consiglio comunale – organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo – sia pienamente informato e messo nelle condizioni di approfondire lo stato reale delle autorizzazioni ambientali, le eventuali modifiche progettuali necessarie, i tempi concreti di avvio dei lavori strutturali e la distinzione tra interventi emergenziali sulla viabilità e opere definitive di difesa costiera. Il tema dell’erosione costiera non può essere affrontato con slogan o sovrapposizioni comunicative. Parliamo di un tratto di litorale classificato a rischio molto elevato dal PAI e di un intervento strategico per la sicurezza, l’economia turistica e la tutela ambientale del nostro territorio. La seduta del 10 marzo rappresenterà un momento di confronto pubblico e trasparente, nell’interesse esclusivo della comunità. Invito cittadini, operatori economici e associazioni ad assistere ai lavori consiliari e ad informarsi direttamente, affinché ciascuno possa formarsi un’opinione consapevole sui fatti e sulle prospettive future del nostro litorale” dichiara Milana.

