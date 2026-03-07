Primo match point per il Modica Calcio in casa della Leonfortese

Modica, 07 marzo 2026 – Il Modica Calcio si prepara a vivere una domenica dal gusto particolare, sulla carta la banda di Pitino e Gugliotta potrebbe portare a casa il titolo già da questa giornata. I rossoblù vincendo con la Leonfortese potrebbero festeggiare il titolo in caso di sconfitta del Vittoria.

Raciti non fa calcoli, la seconda in classifica è in ottima forma e quindi la squadra sa bene che servirà continuare a vincere per prepararsi ai festeggiamenti. Il traguardo è ormai ad un passo ma tutto l’ambiente sa bene che non può permettersi eventuali delusioni e quindi la testa va al campo dove mancherà Bonanno per squalifica e Maimone, Mollica con Asero a causa di infortuni che tengono i giocatori ai box, con gli ultimi due che scalpitano per rientrare.

La Leonfortese occupa l’ultimo gradino della classifica ma darà tutto per riuscire a portare a casa quella che sembra un’impresa, mantenere la categoria giocando al massimo delle proprie possibilità le ultime sei gare da qui a fine stagione e tirare le somme solo alla fine. Lo scoglio playout è a sei punti di distanza e la voglia di provarci ancora è tanta.

Vediamo quindi quali saranno i giocatori che partiranno alla volta di Leonforte per la gara di Domenica 8 Marzo alle 15:00:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia

Difensori: Incatasciato, Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Sessa, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello, Fravola.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres.

