Modica, il racconto di una serata speciale: “Lo sguardo delle donne” conquista la Società Operaia

Modica, 08 marzo 2026 – Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’incontro “Lo sguardo delle donne”, svoltosi ieri sera nella suggestiva cornice della Società Operaia di Modica. Non un semplice convegno, ma un vero e proprio mosaico di esperienze che ha saputo offrire una fotografia nitida e potente della partecipazione attiva delle donne nella società moderna. L’evento, fortemente voluto dall’associazione Ipso Facto e dallo sportello antiviolenza “Fuori dall’Ombra”, ha visto una sala gremita e un’attenzione costante verso le relatrici, capaci di spaziare con disinvoltura tra ruoli istituzionali e vissuto personale. La serata, moderata con sensibilità da Teresa Floridia (Presidente di Ipso Facto), ha messo in luce come la “visione femminile” non sia solo un punto di vista, ma un metodo di lavoro basato su ascolto e concretezza: • Maria Monisteri, Sindaco di Modica, ha sottolineato l’importanza del ruolo politico delle donne come motore di cambiamento per la comunità.

• Le prospettive professionali di Daniela Mercante (Ambito Territoriale Ragusa) e Claudia Scollo (Ospedale Maggiore) hanno evidenziato la gestione complessa e umana della scuola e della sanità.

• Il mondo dell’impresa e del credito è stato rappresentato da Maria Lorefice (Credem), mentre la forza espressiva del linguaggio artistico è stata affidata alle parole di Annamaria Cerruto.

• Di particolare impatto la testimonianza di Enrichetta Guerrieri, che ha riportato il focus sull’imprescindibile lavoro quotidiano svolto dallo sportello antiviolenza.

Ciò che è emerso con forza è la fitta rete di solidarietà che sostiene queste iniziative. La presenza di numerosi club service e associazioni (Avis, Lions, Kiwanis, Club Monti Iblei e altri) dimostra che il tema della parità e della narrazione femminile non è una questione isolata, ma un impegno condiviso da tutta la città di Modica. L’incontro si è chiuso con l’auspicio che questo “sguardo” non rimanga confinato a un evento celebrativo, ma diventi la lente quotidiana attraverso cui leggere e migliorare il tessuto sociale del nostro territorio.

