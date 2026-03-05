A Comiso al via il progetto di educazione al benessere animale nelle scuole

Comiso, 05 marzo 2026 – Ha preso il via a Comiso, presso l’Istituto Comprensivo Gesualdo Bufalino, il progetto “Il migliore amico del cane – Educazione cinofila per le scuole primarie e medie”, ideato dall’istruttrice cinofila Maria Luisa Colossi che gestisce il Canile Rifugio degli Iblei con la Cooperativa “Achille Birotto”. L’iniziativa, promossa con il sindaco Maria Rita Schembari, la dirigente scolastica Romina Bellina e la consigliera comunale, dottoressa Emilia Garofalo, particolarmente sensibile al tema del benessere animale, mira a sensibilizzare gli studenti sul rispetto, la cura e la corretta relazione con gli animali. Attraverso incontri e momenti di confronto, gli alunni approfondiranno temi come la prevenzione del randagismo e il valore dell’adozione responsabile. Alcune classi potranno inoltre partecipare al concorso nazionale “Io rispetto gli animali”, promosso dalla Lega Anti Vivisezione, realizzando elaborati artistici e creativi sui diritti degli animali.

La dottoressa Emilia Garofalo ha dichiarato:

“Questo è il secondo anno che propongo nelle scuole di Comiso un progetto di sensibilizzazione sul benessere animale. Lo scorso anno abbiamo avviato un primo percorso importante e quest’anno proseguiamo su quella scia con un progetto innovativo, ideato dall’istruttrice Maria Luisa Colossi e basato sull’educazione cinofila. Sensibilizzare i bambini significa formare adulti più responsabili e consapevoli, soprattutto in un ambito dove l’informazione è ancora limitata. Mi auguro che questa iniziativa rappresenti una base solida per continuare un percorso educativo destinato a crescere nel tempo, creando nuove attività dedicate al rispetto e alla tutela degli animali.”

La dottoressa Garofalo ha ringraziato inoltre l’istruttrice Maria Luisa Colossi per la professionalità e la collaborazione, la dirigente scolastica Romina Bellina per la sensibilità dimostrata, il sindaco Maria Rita Schembari e il vicesindaco Giuseppe Alfano per il sostegno istituzionale. Un ringraziamento anche alla LAV nazionale e tutti i volontari per le importanti iniziative a tutela degli animali. L’iniziativa rappresenta un passo concreto per costruire una comunità più attenta e rispettosa, partendo dalle nuove generazioni per promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sul rispetto degli animali.

