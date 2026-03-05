  • 5 Marzo 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Scontri e danneggiamenti durante Modica-Avola: scattano quattro D.A.SPO.

Modica, 5 Marzo 2026 – Il pugno duro delle autorità si abbatte sul tifo violento dopo i disordini registrati in occasione del match tra la Polisportiva Modica Calcio e l’Avola. Il Questore della provincia di Ragusa ha emesso e notificato quattro provvedimenti di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di altrettanti giovani sostenitori.
Il provvedimento arriva al termine di un’accurata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, supportata dal lavoro istruttorio della Divisione Polizia Anticrimine.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro giovani — tre residenti a Modica e uno ad Avola si sono resi protagonisti di episodi di violenza e inciviltà. Le accuse specifiche riguardano:
• Danneggiamento in concorso: per aver arrecato danni alle strutture o ai beni pubblici/privati durante l’evento.
• Comportamenti pregiudizievoli: per aver messo a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza degli altri spettatori.
Il Questore ha valutato la gravità delle condotte tenute dai quattro tifosi, decidendo per l’allontanamento forzato dagli stadi. Per tutti i destinatari, la misura prevede il divieto assoluto di accedere a manifestazioni sportive per la durata di un anno.

