ASU: “Smettete di fare campagna elettorale!” Riceviamo

*ASU BBCC, ADDESSO PARLIAMO NOI, sembra una barzelletta e invece è la realtà*

Mentre tra le mura dell’ ARS i deputati pensano a terzi mandati, ai campi di Paddel, ai prospetti delle Chiese e alle Sagre della salsiccia, tutto il resto della Sicilia crolla tipo Niscemi, con seguito di titoloni slogan e campagne elettorali. È uso seguire la scia di chi dello slogan ne ha fatto politica.

Gli *ASU BBCC* ne sanno qualcosa. Addirittura con loro si va oltre gli slogan, si fanno addirittura le leggi, tanto poi non si applicano. Un primo art. 36 legge regionale del 15 Aprile 2021, prevedeva l’ assunzione diretta presso la Regione Sicilia, impugnata dalla Corte Costituzionale, Bocciata. Su questa legge Presidente e Deputati impiantarono la loro campagna elettorale.

Dovendo rimediare alla disfatta fanno la Legge Regionale n.1 art.10 del 09 gennaio 2025 che prevede per 259 ASU BBCC e 19 ASU del Dip. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità, l’ assunzione presso la nota società partecipata SAS. Ad oggi sembra però interessare poco a livello elettorale poiché trattasi di un numero esiguo di potenziali elettori. Penserete, ma è una sensazione! E invece no. Dagli stessi deputati sono stati definiti *”spompati”*, a differenza dei 2000 e passa ex PIP, assunti già in SAS, e dei 3000 e più ex ASU enti locali anch’essi assunti nei numerosi Comuni siciliani, è chiaro che 262 ASU non potessero fare altrettanto gola.

Lo stesso Presidente della SAS, dopo le fatiche dell’ assunzione dei PIP, nutre dubbi sull’applicabilità dell’ art. 10. Sarà stata una scusa per non procedere? Tali dubbi vengono dissipati dalla spiegazione letterale della legge poiché nulla osta all’ assunzione dei suddetti, siamo già a Luglio 2025 prossimi alle dubbiose vacanze. Si ritrovano ad ottobre per un autunno incerto tra gli slogan da mercante in fiera, tipo lozione miracolosa, del Presidente della Regione, e predizioni di date e garanzie che giungono dal Bilancio sull’approvazione del Consolidato che, immancabilmente, doveva completarsi entro Novembre 2025. Ma se gli ASU si giocavano quelle date avrebbero certamente vinto il super enalotto. Sì, perché vincere al lotto sarebbe stato più facile che essere assunti nei tempi previsti dai Nostradamus del Palazzo Regionale. Nel frattempo dalla SAS, per cominciare a familiarizzare, o forse per non annoiarsi, convocano per Dicembre 2025 gli ASU per le procedure propedeutiche all’ assunzione. In fila per 3 col resto di 2, gli ASU BBCC si recano a Palermo tra Pullman, mezzi personali, e affrontano dalle 3 alle 4 ore di viaggio manco fosse Lourdes. Tuttavia ancora dal Bilancio il Consolidato non pervenuto. Il Dipartimento BBCC rinnova l’integrazione oraria, anche se già i poveri viaggiatori delle speranze perdute vincono i classici mancati pagamenti dal mese di Dicembre 2025 fino alla data odierna. Quindi a debiti tutto a posto? Si chiedono gli ASU BBCC che per raggiungere i luoghi della cultura, tanto vantati dalla Sicilia, si trovano dai 30 ai 70km di distanza dalle residenze degli ASU BBCC e si cerca amico proprietario di pompe di benzina. Ma devono anche garantirsi almeno 10€ al giorno in tasca visto che svolgono tra le 8/10 ore al giorno senza il diritto di buoni pasto, almeno un panino e un caffè lo vogliamo concedere in quella mezz’ora di pausa non retribuita? Come del resto sono abituati da 28 anni a lavorare in *NERO* e pagati *Ogni tanto*. Ma non perdiamo il filo. A Giugno 2026 scade l’ ultimo termine dell’ elenco generale degli ASU e quelli dei BBCC ne fanno ancora parte, *Abbiamo messo fine al precariato*, titolone di due anni fa del Presidente Schifani. Ma cosa succede tra l’assessorato al Bilancio e la società partecipata SAS? Uno non trova una quadra per approvare un consolidato che evidentemente non accontenta tutti e l’ altro è impegnatissimo a sistemare cognati, amici, suocera, ex mogli e compari di battesimo, tranne gli unici ad essere legittimati per categoria, in quanto BBCC, che per legge, l’art. 10 del 9 gennaio 2025, a dover essere assunti. Ma questi ASU BBCC saranno un po’ troppo educati ed onesti per essere considerati? 269 ASU non sono un numero sufficientemente appetibili per le campagne elettorali e al contempo non possono essere tutti amici e parenti di un Presidente o di un amico degli amici.

*ASU BBCC assunti in SAS A TEMPO PIENO E INDETERMINATO* Altro titolo del Presidente Schifani. Ma noi ASU BBCC rispondiamo al Presidente, *NON SIAMO STATI ASSUNTI, SMETTETE DI FARE CAMPAGNE ELETTORALI FASULLE! SIETE CAPACI SOLTANTO DI FARE SLOGAN*. Infine questi ASU BBCC si chiedono, fino a dove dovranno vedere cambiare la pelle della vergogna? Persino i serpenti li trovano più viscidi di se stessi.

Firmato ASU BBCC della Regione Siciliana.

