  • 4 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Marzo 2026 -
Politica | Vittoria

Riforrma ordinamento Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Recepite le osservazioni ANC Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 marzo 2026 – La discussione parlamentare sulla riforma dell’ordinamento dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili registra un passaggio significativo: molti degli emendamenti presentati in commissione Giustizia riprendono infatti le osservazioni avanzate dall’Associazione nazionale commercialisti durante l’audizione del 29 gennaio. Un riconoscimento concreto al lavoro svolto dall’Associazione e alla solidità delle proposte formulate.
Tra i temi recepiti figurano la necessità di chiarire il perimetro professionale eliminando il riferimento alla legge 4/2013, il rafforzamento del ruolo dei comitati Pari opportunità, una maggiore coerenza nella disciplina dell’equo compenso, la tutela delle quote generazionali e di genere, la conferma della presenza degli Ordini territoriali e il limite dei due mandati come garanzia di equilibrio istituzionale. Sono stati inoltre accolti i rilievi su modalità di voto, incompatibilità con incarichi politici, disciplina delle specializzazioni e qualità del tirocinio integrato nei percorsi universitari. “Il fatto che molte delle nostre osservazioni sono state recepite – afferma Giovanni Frasca, presidente di Anc Ragusa – dimostra che il contributo dell’associazione è stato considerato serio, competente e utile al legislatore. È un segnale importante per la categoria e per il futuro della professione, che merita un ordinamento moderno e coerente”. Anc Ragusa conferma il proprio impegno a seguire l’evoluzione del testo e a contribuire, con spirito costruttivo, al miglioramento della riforma nell’interesse dei professionisti e della collettività.

© Riproduzione riservata
593258

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube