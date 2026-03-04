Vittoria. Visita di cortesia del Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina

Vittoria, 04 marzo 2026 – Visita di cortesia a Palazzo Iacono, dove il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, ha incontrato il Sindaco Francesco Aiello e la Presidente del Consiglio Comunale di Vittoria, Concetta Fiore, omaggiandoli del tradizionale pane di San Giuseppe.

Un gesto simbolico che rinnova il legame tra le comunità del territorio e valorizza una delle tradizioni più sentite della cultura siciliana. Nel Comune di Santa Croce Camerina, infatti, la festa di San Giuseppe rappresenta un appuntamento particolarmente sentito: dai panettieri ai semplici cittadini, numerose persone si dedicano alla realizzazione dei caratteristici pani votivi, lavorando e ricamando la pasta con grande maestria fino a trasformarla in vere e proprie opere d’arte.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e di valorizzazione delle tradizioni popolari, espressione dell’identità culturale e religiosa del territorio, tramandate di generazione in generazione.

“Tradizioni come quella del pane di San Giuseppe – ha commentato il Presidente del Consiglio Concetta Fiore – raccontano la storia delle nostre comunità e custodiscono valori di solidarietà, devozione e appartenenza che meritano di essere preservati e promossi, soprattutto tra le nuove generazioni”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “Ringrazio il Presidente Luca Agnello per questo gradito omaggio, che rappresenta un segno di amicizia istituzionale e di condivisione delle comuni radici culturali. Il pane di San Giuseppe è una tradizione che unisce i territori e testimonia la ricchezza delle nostre identità locali. Peraltro sono personalmente legato a queste tradizioni in ragione del fatto che il mio nonno paterno era conosciuto come “U Patriarca”, figura tipica della cultura e della religiosità popolare vittoriese”.

