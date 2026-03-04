  • 4 Marzo 2026 -
  4 Marzo 2026
Attualità | Modica

Misericordia Modica. Progetto Nonni Smart, si concludono gli incontri con gli anziani

Modica, 04 marzo 2026 – Si è conclusa con il mese di febbraio la partecipazione della Misericordia di Modica al progetto NONNI SMART, promosso da NonSi Nonni Smart Italia in collaborazione con il Comune di Modica e VOSDI, finanziato dalla Regione Sicilia Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dal Dipartimento per le politiche della famiglia Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia 2021 nell’ambito dei progetti per l’invecchiamento attivo rivolto agli enti del terzo settore.

Il progetto è stato pensato per gli over 65 che frequentano i centri anziani della città con l’obiettivo di contrastare le solitudini involontarie, il divario digitale e la facilitazione di accesso ai servizi digitali ma anche di promuovere l’uso consapevole del denaro per proteggersi dalle truffe fenomeno oggi sempre più diffuso.

La Misericordia ha avuto un ruolo centrale in questo progetto, occupandosi di sensibilizzare, informare ed educare alla salute. Gli incontri, tenuti dai volontari hanno avuto cadenza quindicinale da settembre a febbraio.

Durante questi momenti, molto partecipati, sono stati affrontati diversi aspetti fondamentali, dalla corretta educazione alimentare alla promozione di sani stili di vita. L’obiettivo è stato quello di prevenire le patologie tipiche di questa fascia d’età, ma anche contrastare l’abuso di farmaci e l’insorgenza di dipendenze fisiche e psichiche.

