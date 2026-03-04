  • 4 Marzo 2026 -
  
Attualità | Modica

Lotto: colpo da 475mila euro a Modica, è la vincita più alta del 2026

Festa in Sicilia come il Lotto. Nel concorso di martedì 3 marzo, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un colpo da 475mila in Corso Umberto I a Modica, grazie a tre ambi e un terno. Si tratta della vincita più alta dell’anno e la combinazione vincente è stata 8-17-88 sulla ruota di Palermo. Nello stesso punto vendita si è registrata anche una vincita da 47.500 euro con gli stessi numeri, giocati su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni da inizio anno.

593266

