  • 4 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Questura di Ragusa. Assegnati nuovi Vice Ispettori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 marzo 2026 – Il Questore della provincia di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha accolto nella mattinata odierna sei nuovi Vice Ispettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Ragusa.
I nuovi Vice Ispettori, destinati alle diverse articolazioni della Questura, contribuiranno a potenziare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità, rafforzando al contempo la presenza della Polizia di Stato sul territorio ibleo, in particolare nei servizi di prossimità

© Riproduzione riservata
593295

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube