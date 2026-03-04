Questura di Ragusa. Assegnati nuovi Vice Ispettori

Ragusa, 04 marzo 2026 – Il Questore della provincia di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha accolto nella mattinata odierna sei nuovi Vice Ispettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Ragusa.

I nuovi Vice Ispettori, destinati alle diverse articolazioni della Questura, contribuiranno a potenziare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità, rafforzando al contempo la presenza della Polizia di Stato sul territorio ibleo, in particolare nei servizi di prossimità

