Giornata della Prevenzione dell’Udito a Ragusa, test gratuiti per i cittadini il 20 marzo

Ragusa, 04 marzo 2026 – Prendersi cura del proprio udito significa prendersi cura di sé. Con questo spirito, continua l’attività legata alla prevenzione da parte dell’Assessorato alle Politiche della Salute del Comune di Ragusa, in collaborazione con il Progetto “Ascoltami” e con il supporto di Amplifon, promuove una giornata dedicata alla prevenzione dell’ipoacusia. Questa iniziativa segue quelle relative all’aderenza terapeutica e agli screening gratuiti oncologici alla mammella.

In Italia, circa 7 milioni di persone soffrono di un calo dell’udito, spesso senza averne piena consapevolezza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda infatti di sottoporsi a un controllo professionale ogni anno per monitorare lo stato della propria salute uditiva.

Il prossimo 20 marzo 2026, presso l’Ambulatorio della Protezione Civile in Via Napoleone Colajanni 69/a, i cittadini e le cittadine potranno effettuare un test dell’udito totalmente gratuito. L’esame sarà eseguito da audioprotesisti qualificati con tecnologie innovative, non sarà invasivo e sarà rapido e con risultato immediato.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Ragusa e non comporta alcun costo per l’Amministrazione Comunale.

Per garantire una gestione ottimale della giornata, è richiesta la registrazione preventiva (fino a esaurimento delle disponibilità) indicando il proprio Comune di appartenenza. È possibile prenotarsi:

– Via email all’indirizzo: ascoltami@jesurum-leoni.com;

– Tramite messaggio (WhatsApp o SMS) al numero: 351 3655676.

Salva