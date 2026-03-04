  • 4 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Giornata della Prevenzione dell’Udito a Ragusa, test gratuiti per i cittadini il 20 marzo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 marzo 2026 – Prendersi cura del proprio udito significa prendersi cura di sé. Con questo spirito, continua l’attività legata alla prevenzione da parte dell’Assessorato alle Politiche della Salute del Comune di Ragusa, in collaborazione con il Progetto “Ascoltami” e con il supporto di Amplifon, promuove una giornata dedicata alla prevenzione dell’ipoacusia. Questa iniziativa segue quelle relative all’aderenza terapeutica e agli screening gratuiti oncologici alla mammella.
In Italia, circa 7 milioni di persone soffrono di un calo dell’udito, spesso senza averne piena consapevolezza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda infatti di sottoporsi a un controllo professionale ogni anno per monitorare lo stato della propria salute uditiva.
Il prossimo 20 marzo 2026, presso l’Ambulatorio della Protezione Civile in Via Napoleone Colajanni 69/a, i cittadini e le cittadine potranno effettuare un test dell’udito totalmente gratuito. L’esame sarà eseguito da audioprotesisti qualificati con tecnologie innovative, non sarà invasivo e sarà rapido e con risultato immediato.
Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Ragusa e non comporta alcun costo per l’Amministrazione Comunale.
Per garantire una gestione ottimale della giornata, è richiesta la registrazione preventiva (fino a esaurimento delle disponibilità) indicando il proprio Comune di appartenenza. È possibile prenotarsi:
– Via email all’indirizzo: ascoltami@jesurum-leoni.com;
– Tramite messaggio (WhatsApp o SMS) al numero: 351 3655676.

© Riproduzione riservata
593290

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube