  • 4 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. “Passi di libertà” – Camminata in Rosa per l’8 marzo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle ore 10.45 si terrà a Ragusa la “Camminata in Rosa – Passi di libertà”, iniziativa promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e dall’Associazione Nordic Walking Ragusa APS ASD – UISP Iblei, con la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ragusa.
L’8 marzo non è una semplice ricorrenza simbolica o celebrativa, ma rappresenta un momento di riflessione civile e politica sulle conquiste sociali, economiche e culturali delle donne. Allo stesso tempo richiama l’attenzione sulle disuguaglianze ancora esistenti, sulle discriminazioni, sulla violenza di genere, sul divario salariale e sulla limitata presenza femminile nei luoghi decisionali. È una giornata che interpella le istituzioni e l’intera comunità sulla responsabilità di costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa delle differenze.
La “Camminata in Rosa – Passi di Libertà” nasce con questo spirito: promuovere il benessere psicofisico, sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita e ribadire con forza l’impegno collettivo per una società più giusta e rispettosa nei confronti delle donne. Camminare insieme diventa così un gesto simbolico e concreto: ogni passo rappresenta un avanzamento verso la libertà, l’autodeterminazione e le pari opportunità.
Il percorso urbano, della lunghezza di circa 4 chilometri, prenderà il via alle ore 10.45 dal Chiostro Rosa Balestreri – Centro Commerciale Culturale e si snoderà lungo Via G. Matteotti, Via M. Coffa, Ponte Vecchio, Piazza Cappuccini, Via Suor Maria Boscarino, Via C. Battisti, Viale Ten. Lena, Piazza Libertà, Via Natalelli, Via Gen.le C.A. Dalla Chiesa, Piazza Carmine, Via S. Anna, Via Roma, Rotonda Maria Occhipinti, Via San Francesco, per poi concludersi nuovamente in Via G. Matteotti. Il percorso utilizzerà i marciapiedi laddove possibile.
La partecipazione avverrà tramite apposito modulo di iscrizione.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – donne, uomini, giovani, famiglie, associazioni sportive e culturali – affinché l’8 marzo diventi un’occasione di partecipazione attiva e consapevole. Perché i diritti delle donne rappresentano il termometro della qualità democratica di una città.

“L’8 marzo – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – deve essere una giornata di consapevolezza e di responsabilità condivisa che, in realtà, dovremmo celebrare tutto l’anno. Con la “Camminata in Rosa – Passi di Libertà” vogliamo trasformare la riflessione in azione concreta, coinvolgendo la comunità in un gesto semplice ma carico di significato. Camminare insieme significa affermare con forza che la parità non è un obiettivo distante, ma un impegno quotidiano sia delle istituzioni, sia della cittadinanza. È fondamentale che ogni donna si senta ascoltata, sostenuta e parte di una comunità che riconosce il suo valore e la sua dignità, perché solo insieme possiamo costruire una città più giusta e davvero inclusiva”.

“La bellezza dello sport – continua l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – è che spesso va oltre lo sport in senso stretto. Condivisione di valori, impegno sociale, attività fisica e sano divertimento sono i principi di questa bella iniziativa che unisce alcune delle realtà più attive nella nostra comunità. Sarà un percorso agevole e adatto a tutti, per questo invitiamo la cittadinanza alla più alta partecipazione”.

© Riproduzione riservata
593286

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube