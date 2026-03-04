Ragusa. “Passi di libertà” – Camminata in Rosa per l’8 marzo

Ragusa, 04 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle ore 10.45 si terrà a Ragusa la “Camminata in Rosa – Passi di libertà”, iniziativa promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e dall’Associazione Nordic Walking Ragusa APS ASD – UISP Iblei, con la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ragusa.

L’8 marzo non è una semplice ricorrenza simbolica o celebrativa, ma rappresenta un momento di riflessione civile e politica sulle conquiste sociali, economiche e culturali delle donne. Allo stesso tempo richiama l’attenzione sulle disuguaglianze ancora esistenti, sulle discriminazioni, sulla violenza di genere, sul divario salariale e sulla limitata presenza femminile nei luoghi decisionali. È una giornata che interpella le istituzioni e l’intera comunità sulla responsabilità di costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa delle differenze.

La “Camminata in Rosa – Passi di Libertà” nasce con questo spirito: promuovere il benessere psicofisico, sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita e ribadire con forza l’impegno collettivo per una società più giusta e rispettosa nei confronti delle donne. Camminare insieme diventa così un gesto simbolico e concreto: ogni passo rappresenta un avanzamento verso la libertà, l’autodeterminazione e le pari opportunità.

Il percorso urbano, della lunghezza di circa 4 chilometri, prenderà il via alle ore 10.45 dal Chiostro Rosa Balestreri – Centro Commerciale Culturale e si snoderà lungo Via G. Matteotti, Via M. Coffa, Ponte Vecchio, Piazza Cappuccini, Via Suor Maria Boscarino, Via C. Battisti, Viale Ten. Lena, Piazza Libertà, Via Natalelli, Via Gen.le C.A. Dalla Chiesa, Piazza Carmine, Via S. Anna, Via Roma, Rotonda Maria Occhipinti, Via San Francesco, per poi concludersi nuovamente in Via G. Matteotti. Il percorso utilizzerà i marciapiedi laddove possibile.

La partecipazione avverrà tramite apposito modulo di iscrizione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – donne, uomini, giovani, famiglie, associazioni sportive e culturali – affinché l’8 marzo diventi un’occasione di partecipazione attiva e consapevole. Perché i diritti delle donne rappresentano il termometro della qualità democratica di una città.

“L’8 marzo – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – deve essere una giornata di consapevolezza e di responsabilità condivisa che, in realtà, dovremmo celebrare tutto l’anno. Con la “Camminata in Rosa – Passi di Libertà” vogliamo trasformare la riflessione in azione concreta, coinvolgendo la comunità in un gesto semplice ma carico di significato. Camminare insieme significa affermare con forza che la parità non è un obiettivo distante, ma un impegno quotidiano sia delle istituzioni, sia della cittadinanza. È fondamentale che ogni donna si senta ascoltata, sostenuta e parte di una comunità che riconosce il suo valore e la sua dignità, perché solo insieme possiamo costruire una città più giusta e davvero inclusiva”.

“La bellezza dello sport – continua l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – è che spesso va oltre lo sport in senso stretto. Condivisione di valori, impegno sociale, attività fisica e sano divertimento sono i principi di questa bella iniziativa che unisce alcune delle realtà più attive nella nostra comunità. Sarà un percorso agevole e adatto a tutti, per questo invitiamo la cittadinanza alla più alta partecipazione”.

