Modica

Dissesto Comune di Modica: liquidazione dei Creditori al 60%. pagamento integrale per i Dipendenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 04 Marzo 2026 – Il Comune di Modica compie un passo decisivo verso il risanamento finanziario. La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con verbale redatto lo scorso 3 marzo 2026, ha stabilito i criteri e le modalità per il soddisfacimento dei debiti inclusi nella massa passiva dell’Ente.

La decisione fissa un tetto importante: i creditori che hanno presentato istanza riceveranno un’erogazione pari al 60% del credito vantato, ovvero la misura massima consentita dalla legge per le procedure di dissesto guidate dalla Commissione.

Il Sindaco ha sottolineato come la scelta della soglia massima sia un segnale di rispetto verso chi attende da tempo il saldo delle proprie spettanze: “Una decisione che nasce dalla volontà di tutelare nel modo migliore possibile e consentito le pretese creditorie. Abbiamo voluto spingere l’erogazione fino al limite di legge per dare risposte concrete al territorio.”

I punti chiave del piano di liquidazione sono la tutela totale dei lavoratori (“AA differenza della massa creditoria generale, i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato (dipendenti dell’Ente) godono di una corsia preferenziale e saranno liquidati al 100%); i criteri di priorità prevedono una liquidazione che seguirà un ordine preciso:

Priorità assoluta: lavoratori dipendenti.

Successivamente: altri creditori in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Per ottenere il pagamento, i creditori dovranno seguire un iter formale: il creditore riceverà una proposta di transazione tramite PEC, Raccomandata o invito formale.  Il termine per aderire è di 30 giorni dalla ricezione della proposta. L’accettazione comporta la rinuncia a ogni altra pretesa futura.

Una volta accettata la proposta, la liquidazione del credito avverrà entro un mese.

Sebbene non siano previsti termini perentori (scadenze oltre le quali si perde il diritto), il Sindaco Monisteri ha rivolto un invito esplicito alla celerità:

“Il mio invito ai creditori è quello di avanzare l’istanza e di farlo in tempi celeri. Procedere rapidamente con l’adesione permetterà agli uffici di erogare il massimo dovuto per legge in tempi altrettanto rapidi, accelerando il ritorno alla normalità finanziaria della nostra comunità.”

