Politica | Scoglitti

Scuderi. “Amministrazione approssimativa, a Scoglitti si rimuove sabbia e si danneggia pista ciclabile e area pedonale”

  • 0
Scoglitti(Vittoria), 03 marzo 2026 – «Quanto sta accadendo sul lungomare di Scoglitti è inaccettabile e rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione approssimativa e priva di controllo da parte dell’amministrazione comunale». Con queste parole il consigliere comunale Giuseppe Scuderi denuncia pubblicamente i danni provocati dagli interventi di rimozione della sabbia lungo la pista ciclabile e le aree pedonali della frazione rivierasca.

Scuderi, dopo un sopralluogo documentato in video, segnala «un quadro desolante»: pavimentazione spaccata, cordoli divelti, tratti della pista ciclabile compromessi e arredi urbani danneggiati. «È sufficiente guardare come operano per capire la gravità della situazione: ruspe e bobcat utilizzati senza alcun criterio, con risultati devastanti. Hanno distrutto tutto. Questo è il modo in cui lavora l’amministrazione? Questo è il livello di controllo?».

Il consigliere punta il dito anche contro l’assenza di mezzi adeguati: «Che fine ha fatto la macchina acquistata dal Comune, costata migliaia di euro, proprio per rimuovere la sabbia dal lungomare? Perché non viene utilizzata? Perché si preferisce ricorrere a mezzi pesanti che inevitabilmente causano danni?».

Scuderi evidenzia inoltre la presenza di cumuli di sabbia accumulati davanti a ristoranti, bar e attività commerciali, con disagi crescenti per residenti e operatori: «La sabbia ha invaso Scoglitti, arrivando a decine di metri dal mare. È una situazione che penalizza chi lavora, chi vive qui e chi frequenta il lungomare. Non è possibile assistere a tutto questo nell’indifferenza generale».

Il consigliere annuncia che chiederà verifiche immediate, una stima ufficiale dei danni e l’individuazione delle responsabilità: «Scoglitti merita rispetto. Non possiamo accettare che interventi mal eseguiti compromettano il nostro territorio e le nostre infrastrutture. L’amministrazione deve spiegare, intervenire e soprattutto cambiare metodo».

593161

