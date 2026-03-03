Confcommercio Vittoria contribuisce all’iniziativa “Sorsi d’arte” per valorizzare il territorio

Vittoria, 03 marzo 2026 – Il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, in uno con Daniela Marchi, presidente Lions, e Silvana Amarù, pittrice, presidente del Centro Donna, esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell’evento “Sorsi d’Arte”, spin‑off del progetto “Arte in Corso”, che ha saputo ancora una volta coniugare creatività, socialità e valorizzazione del territorio. «Sorsi d’Arte – afferma Lenzo – è la dimostrazione concreta di come la bellezza possa diventare un motore economico, culturale e sociale. Abbiamo costruito un percorso che funziona perché nasce dalla nostra identità e coinvolge la comunità in modo autentico». L’iniziativa, ospitata nella splendida Galleria Giuseppe Marchi, ha visto protagoniste le abilità artistiche della pittrice Silvana Amarù che ha coordinato e guidato i lavori dei partecipanti nonché la visione della presidente Daniela Marchi con la definizione di un gesto di solidarietà rivolto ai bambini del Sud dell’India, sostenendo il loro percorso di crescita. «Unire arte e solidarietà – sottolinea Marchi – significa dare valore non solo a ciò che creiamo, ma anche a ciò che doniamo. È un gesto semplice, ma profondamente significativo, perché la bellezza non è mai fine a se stessa: genera relazioni, responsabilità e speranza».

Elemento distintivo dell’evento è stato il disegno della cupola di San Giovanni Battista, uno dei tanti lavori dell’artista Amarù, simbolo identitario che ha fatto da filo conduttore all’intera serata. «Ripartire dai nostri simboli – sottolinea Lenzo – è fondamentale. La bellezza che ci appartiene diventa un linguaggio comune, capace di unire cittadini, operatori economici e visitatori. È questo il percorso che stiamo costruendo: un modello in cui arte, territorio e comunità si sostengono a vicenda». Lenzo evidenzia anche il valore sociale dell’iniziativa: «Sono momenti che restituiscono spensieratezza e creano legami, pur mantenendo uno sguardo attento su ciò che accade nel mondo. L’auspicio è che il buon senso possa prevalere sulle armi e che si possa arrivare presto alla fine dei conflitti che continuano a ferire intere popolazioni». Gli organizzatori concludono ringraziando tutti i partecipanti: «La presenza di così tante persone è la prova che la nostra comunità ha voglia di condividere cultura, bellezza e solidarietà. È un segno concreto di quanto questo percorso sia sentito e di quanto possiamo crescere insieme».

