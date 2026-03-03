  • 3 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Marzo 2026 -
Cronaca | Vittoria

Notte di fuoco a Vittoria: fiamme distruggono una Fiat Panda in Centro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 03 Marzo 2026 – Un brusco risveglio per i residenti del centro storico di Vittoria. Intorno alle 2 della scorsa notte, un rogo improvviso ha avvolto e distrutto una Fiat Panda di colore bianco, parcheggiata all’incrocio tra via dell’Acate e via Rattazzi.
L’allarme è scattato immediatamente, attirando sul posto decine di abitanti svegliati dal crepitio delle fiamme e dai primi scoppi degli pneumatici.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme ed evitare che il calore danneggiasse le facciate dei palazzi adiacenti o altri veicoli in sosta.
Insieme ai pompieri, sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi rilievi di rito.
L’atmosfera nella zona è rimasta satura per ore di un acre odore di plastica bruciata. Ma oltre ai residui della combustione, a farsi strada tra gli inquirenti è la forte ipotesi del dolo. Sebbene le cause ufficiali siano ancora al vaglio, gli indizi raccolti sul posto sembrerebbero puntare verso un atto deliberato.
“L’odore di liquido infiammabile e la rapidità con cui il fuoco ha divorato l’utilitaria lasciano poco spazio a dubbi sulla natura dolosa dell’evento.”
Per fare luce sulla dinamica e identificare i possibili responsabili, le forze dell’ordine hanno già provveduto al sequestro delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nel circondario. I frame delle telecamere di sicurezza di negozi e abitazioni private potrebbero aver immortalato il momento dell’innesco o la fuga degli autori del gesto.
Resta da capire quale possa essere il movente dietro quello che appare come l’ennesimo episodio di criminalità ai danni del patrimonio privato in città.

f81ff323-1006-4634-bdfa-afd0ee0aaf15

foto e video Franco Assenza

© Riproduzione riservata
593169

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube