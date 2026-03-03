Pedalino(Comiso), novità con la Ztl in piazza Gramsci

Pedalino(Comiso), 03 marzo 2026 – «La Prima commissione consiliare permanente, che ho l’onore di presiedere, ha affrontato nuovamente il tema della gestione della Ztl di piazza Gramsci a Pedalino, una questione molto sentita dalla comunità locale e dagli operatori che vivono quotidianamente la piazza». Lo dichiara il consigliere comunale Gaetano Scollo, al termine dell’ultima seduta dedicata all’aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto.

Scollo ricorda che la piazza viene chiusa al traffico tutto l’anno il sabato sera e la domenica, mentre nei mesi estivi la chiusura è stata estesa a tutte le sere, da luglio a settembre. «Finora – spiega – la gestione della chiusura è stata affidata ai volontari del servizio serale o, occasionalmente, alle pattuglie della polizia municipale di passaggio, tramite transenne mobili. Il sistema ha garantito l’efficacia necessaria quando c’era la presenza degli addetti: appena l’area rimaneva senza presidio, molte auto continuavano a transitare, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e avventori, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza».

Da tempo la commissione aveva chiesto l’istituzione di una Ztl dotata di impianti di videosorveglianza, in grado di rilevare automaticamente gli accessi non autorizzati e sanzionarli quando la zona è attiva. «Riteniamo – sottolinea Scollo – che questa sia la soluzione più adeguata per garantire ordine, sicurezza e rispetto delle regole».

Durante la seduta, l’amministrazione ha comunicato che il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Siciliana per la realizzazione del nuovo impianto. «Si tratta di un primo risultato importante – afferma Scollo – perché consentirà di installare i varchi elettronici su uno dei due accessi principali della piazza. I lavori saranno affidati a breve, tramite procedura diretta, essendo sottosoglia, e l’obiettivo è attivare il sistema prima dell’inizio della prossima stagione estiva».

La commissione ha però ribadito la necessità di completare il progetto: «Abbiamo chiesto con forza – continua Scollo – che si individui una soluzione anche per l’altro varco, affinché la chiusura sia realmente efficace e la Ztl possa funzionare in modo completo e coerente».

Alla riunione erano presenti la vicepresidente della commissione Cristina Betta, i consiglieri Giorgio Iapichella, Mario Presti e Giovanni Incardona, l’assessore alla Polizia municipale Dante Di Trapani e il comandante Tina Turtula. «Abbiamo chiesto all’amministrazione – conclude Scollo – di mantenere costantemente aggiornata la commissione, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione dei lavori, così da poter monitorare l’intervento e contribuire con suggerimenti utili alla migliore realizzazione dell’impianto. La comunità di Pedalino attende da tempo una soluzione stabile e finalmente ci stiamo avvicinando a un risultato concreto».

