Modica, via libera dal Ministero: il Comune pronto a 160 nuove assunzioni

Modica, 02 Marzo 2026 – Svolta decisiva per il futuro amministrativo di Palazzo San Domenico. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) del Ministero dell’Interno ha dato ufficialmente il via libera alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Modica.

L’approvazione, giunta dopo la riunione presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, giunge in un momento delicato per l’Ente, dichiarato in dissesto finanziario il 30 gennaio 2025. Il piano di riorganizzazione segue la mappatura del personale delineata nelle delibere di Giunta di fine 2025 e inizio 2026.

La manovra mira a colmare un vuoto d’organico diventato ormai insostenibile per la gestione dei servizi cittadini: 350 posti a tempo pieno e indeterminato quale fabbisogno totale, 190 posti coperti allo stato attuale con 160 unità necessarie per completare la pianta organica.

Il piano di assunzioni non riguarda solo nuovi ingressi, ma anche la regolarizzazione di situazioni storiche e il potenziamento di settori chiave:

Lavoratori ASU: Prevista la stabilizzazione definitiva dei precari attualmente in servizio nell’Ente.

Concorso Ripam Coesione: Inserimento delle unità derivanti dalle procedure concorsuali nazionali.

Politiche Sociali: Potenziamento del personale per tutto il Distretto Sanitario 45.

Polizia Locale e Tecnici: Assunzione di 57 unità a tempo pieno tra funzionari direttivi, amministrativi e nuovi agenti per rinforzare il corpo della Polizia Locale.

Progressioni Verticali: È già in corso il bando per la crescita professionale di 25 dipendenti già in servizio.

Nonostante il regime di dissesto, l’approvazione della COSFEL rappresenta un’attestazione della validità della programmazione dell’Amministrazione. La “mappatura precisa” inviata a Roma ha permesso di dimostrare che, per garantire i servizi minimi essenziali e la tenuta burocratica dell’Ente, l’immissione di nuove forze lavoro è una priorità non più rimandabile.

