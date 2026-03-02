  • 2 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Marzo 2026 -
Lavoro | Modica | News in primo piano | Politica

Modica, via libera dal Ministero: il Comune pronto a 160 nuove assunzioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 Marzo 2026 – Svolta decisiva per il futuro amministrativo di Palazzo San Domenico. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) del Ministero dell’Interno ha dato ufficialmente il via libera alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Modica.

L’approvazione, giunta dopo la riunione presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, giunge in un momento delicato per l’Ente, dichiarato in dissesto finanziario il 30 gennaio 2025. Il piano di riorganizzazione segue la mappatura del personale delineata nelle delibere di Giunta di fine 2025 e inizio 2026.

La manovra   mira a colmare un vuoto d’organico diventato ormai insostenibile per la gestione dei servizi cittadini:  350 posti a tempo pieno e indeterminato quale fabbisogno totale, 190 posti coperti allo stato attuale con  160 unità necessarie per completare la pianta organica.

Il piano di assunzioni non riguarda solo nuovi ingressi, ma anche la regolarizzazione di situazioni storiche e il potenziamento di settori chiave:

Lavoratori ASU: Prevista la stabilizzazione definitiva dei precari attualmente in servizio nell’Ente.

Concorso Ripam Coesione: Inserimento delle unità derivanti dalle procedure concorsuali nazionali.

Politiche Sociali: Potenziamento del personale per tutto il Distretto Sanitario 45.

Polizia Locale e Tecnici: Assunzione di 57 unità a tempo pieno tra funzionari direttivi, amministrativi e nuovi agenti per rinforzare il corpo della Polizia Locale.

Progressioni Verticali: È già in corso il bando per la crescita professionale di 25 dipendenti già in servizio.

Nonostante il regime di dissesto, l’approvazione della COSFEL rappresenta un’attestazione della validità della programmazione dell’Amministrazione. La “mappatura precisa” inviata a Roma ha permesso di dimostrare che, per garantire i servizi minimi essenziali e la tenuta burocratica dell’Ente, l’immissione di nuove forze lavoro è una priorità non più rimandabile.

© Riproduzione riservata
593108

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube