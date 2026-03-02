Come gestire il pagamento dell’area C a Milano

Ogni giorno migliaia di automobilisti attraversano i 43 varchi elettronici della Cerchia dei Bastioni senza avere ben chiaro quanto spenderanno, come attivare il ticket e soprattutto entro quando farlo per evitare una multa salata.

L’area C di Milano resta uno dei temi più cercati da chi si muove in auto nel capoluogo lombardo, eppure le regole cambiano spesso e orientarsi non è sempre immediato.

In questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere per gestire il pagamento dell’area C in modo semplice, risparmiando tempo e denaro.

Quanto costa entrare in area C e chi deve pagare

Partiamo dal dato che interessa di più: il ticket giornaliero per l’area C costa 7,50 euro e vale per tutti gli ingressi effettuati con lo stesso veicolo nella stessa giornata, dal primo passaggio fino alle 19:30. Se sei residente all’interno della Cerchia dei Bastioni, i primi ingressi annuali sono gratuiti (previa registrazione della targa sul portale MyAreaC), dopodiché il costo scende a 3 euro al giorno. Per i veicoli di servizio e le autorimesse convenzionate è prevista una tariffa agevolata di 4,50 euro.

Attenzione al fattore tempo: il pagamento va completato entro la mezzanotte del giorno successivo all’ingresso. Se salti questa scadenza ma paghi comunque entro il settimo giorno, il costo sale a 22,50 euro. Oltre quella finestra si entra nel territorio delle sanzioni vere e proprie, che vanno da 80 a 335 euro per ogni accesso non regolarizzato.

Ti starai chiedendo se la tua auto può entrare pagando oppure è proprio esclusa. Le auto elettriche accedono sempre gratuitamente, così come le ibride con emissioni di CO2 pari o inferiori a 100 g/km. Sono esentati anche i veicoli che trasportano persone con disabilità munite di contrassegno, le ambulanze e i mezzi delle Forze dell’Ordine. Al contrario, non possono entrare nemmeno pagando i diesel fino a Euro 5 (con specifiche legate al filtro antiparticolato), i benzina Euro 0 e 1, e dal 1° ottobre 2025 anche i benzina Euro 3.

Un buon metodo per toglierti ogni dubbio è inserire la tua targa direttamente sulla piattaforma MyAreaC: il sistema ti dice in pochi secondi se il tuo veicolo può accedere gratis, a pagamento oppure se l’ingresso è vietato. Tieni presente che l’area C è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, con i festivi esclusi. Fuori da questa fascia oraria i varchi non sono operativi e puoi circolare liberamente senza ticket.

Tutti i modi per pagare il ticket dell’area C

Dal 30 ottobre 2023 i vecchi ticket cartacei sono stati eliminati, quindi oggi il pagamento è esclusivamente digitale o presso punti vendita abilitati. Il canale principale è il portale MyAreaC, al quale si accede con SPID, CIE oppure ID Azienda: una volta dentro puoi acquistare il ticket, attivarlo associando la targa e verificare lo storico dei tuoi ingressi.

Se preferisci fare tutto dal telefono, hai due opzioni rapide. La prima è inviare un SMS al numero 48444 con il testo “AREAC.targa” (ad esempio AREAC.AB123CD): l’importo viene addebitato direttamente sul credito telefonico e l’attivazione è immediata. La seconda è chiamare il numero 02 4868 4001, attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 24 e nei festivi dalle 8 alle 17.

Per chi preferisce i punti fisici, il ticket si acquista in tabaccherie, edicole, ATM Point, presso i parcometri sparsi per la città, ai terminali Sisal e Lottomatica, agli sportelli bancomat di Intesa Sanpaolo abilitati e in alcune autorimesse aderenti. In ogni caso, dopo l’acquisto devi sempre attivare il ticket associandolo alla targa: senza questo passaggio l’ingresso non risulta regolarizzato e rischi la multa esattamente come se non avessi pagato.

Piccolo segreto: se entri spesso in area C, acquistare ogni volta il singolo ticket diventa scomodo e aumenta il rischio di dimenticanze. In questi casi conviene valutare una soluzione automatica che gestisca il pagamento al posto tuo, senza doverti ricordare scadenze o attivazioni manuali.

Come pagare l’area C in automatico con UnipolMove

Esiste un modo per non pensare più al ticket ogni volta che attraversi un varco della Cerchia dei Bastioni: attivare il servizio area C tramite l’App di UnipolMove. Il funzionamento è semplice: una volta associata la targa del tuo veicolo al contratto, il sistema riconosce automaticamente il passaggio ai varchi e addebita il costo del ticket senza che tu debba fare nulla.

L’attivazione si può fare direttamente dall’App oppure contattando l’assistenza clienti, e il servizio non prevede costi aggiuntivi oltre al normale prezzo del ticket. In pratica paghi sempre 7,50 euro per ingresso (o la tariffa agevolata se ne hai diritto), ma elimini completamente il rischio di dimenticarti l’attivazione e ritrovarti con una sanzione da 80 euro o più.

Il vantaggio diventa ancora più evidente se consideri che UnipolMove non si limita al pagamento dell’area C. Dalla stessa app puoi gestire il telepedaggio autostradale, pagare i parcheggi convenzionati in oltre 300 strutture italiane, saldare la sosta sulle strisce blu in più di 500 comuni e perfino pagare il bollo auto. Per chi si muove spesso a Milano e fuori, avere un unico strumento che centralizza tutti questi pagamenti significa risparmiare tempo e avere sempre sotto controllo le spese di mobilità.

Elemento da non trascurare: la targa associata al dispositivo può essere modificata in qualsiasi momento tramite app o area riservata. Questo significa che se cambi auto o hai bisogno di utilizzare temporaneamente un altro veicolo, puoi aggiornare il dato in pochi secondi senza dover sottoscrivere un nuovo contratto o chiamare un operatore.

Arrivato a questo punto hai tutte le informazioni per gestire il pagamento dell’area C a Milano senza stress e senza sorprese in busta. I punti da ricordare sono tre: il ticket costa 7,50 euro al giorno e va attivato entro la mezzanotte del giorno successivo, le modalità di acquisto sono diverse ma serve sempre associare la targa, e chi vuole automatizzare tutto può farlo con un’app che si occupa dell’addebito a ogni passaggio. Il consiglio migliore resta verificare sempre la propria targa sul portale MyAreaC prima di mettersi in viaggio, così da sapere in anticipo se puoi entrare e quanto ti costerà.

