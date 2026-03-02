Modica. Ricette, memorie e identità: il viaggio di “La Sicilia in tavola”

Modica, 02 marzo 2026 – Modica, a Palazzo Grimaldi, l’Inner Wheel Club di Ragusa Contea di Modica, presieduto da Maria Agosta, ha promosso un incontro dedicato alla presentazione del volume La Sicilia in tavola, scritto dalla ragusana Maddalena Eleonora Battaglia. A dialogare con l’autrice è stata Beatrice Antoci, editor del Distretto 211 Sicilia–Calabria dell’Inner Wheel, che ha accompagnato il pubblico in un confronto ricco di suggestioni, aneddoti e curiosità. La Sicilia in tavola è un omaggio appassionato alla nostra terra: un viaggio ideale attraverso l’isola, raccontato con sensibilità e competenza, per restituire la profondità culturale della cucina siciliana. Oltre duecento ricette — dagli antipasti ai dolci — diventano il filo conduttore di un percorso che non si limita alla gastronomia, ma si apre alla storia, alle tradizioni e alle contaminazioni che nei secoli hanno modellato l’identità dell’isola. Ogni piatto diventa così una narrazione, ogni ingrediente una traccia dei popoli che hanno attraversato la Sicilia, lasciando un patrimonio unico al mondo. Con passione e autenticità, Maddalena Eleonora Battaglia ha saputo coinvolgere il pubblico, mostrando come la cucina siciliana sia espressione viva di memoria, creatività e appartenenza. Grazie all’impegno dell’Inner Wheel Club di Ragusa Contea di Modica, la serata si è trasformata in un momento di cultura condivisa, capace di unire convivialità e approfondimento. Un libro da leggere, da sfogliare, ma soprattutto da assaporare, che celebra la Sicilia attraverso ciò che più la rappresenta: il gusto, la storia e l’anima della sua tavola.

