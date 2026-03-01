  • 1 Marzo 2026 -
  • 1 Marzo 2026 -
Attualità | Scicli

In corso i lavori per la realizzazione del secondo Centro Comunale di Raccolta a Donnalucata

Il primo è già sorto in contrada San Biagio a Scicli
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 marzo 2026 – Sono in corso i lavori per la realizzazione del secondo Centro Comunale di Raccolta (CCR) del Comune di Scicli, che sorgerà stavolta in contrada Spinello, a Donnalucata.
Dopo il CCR di contrada San Biagio a Scicli, l’Amministrazione Marino prosegue nel percorso di potenziamento dei servizi ambientali, dotando la città di una nuova infrastruttura strategica a supporto della raccolta differenziata e del corretto conferimento dei rifiuti.
L’intervento rappresenta un investimento concreto per il territorio e, in particolare, per l’area costiera, che potrà contare su una struttura moderna e funzionale al servizio di cittadini e attività economiche.
Il nuovo CCR consentirà di facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati, contrastare l’abbandono indiscriminato, migliorare le percentuali di raccolta differenziata, garantire un servizio più vicino alle esigenze delle borgate.
«Con questo intervento – afferma il sindaco Mario Marino – Scicli rafforza la propria rete infrastrutturale ambientale. Dopo San Biagio, la città avrà un secondo centro di raccolta, fondamentale per efficienza, decoro urbano e sostenibilità. Continuiamo a investire in opere concrete che migliorano la qualità della vita della comunità».

