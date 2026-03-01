Modica regina di stile a Sanremo 2026: il trionfo di Salvo Rizza nel segno di Arisa

Sanremo, 01 Marzo 2026 -Non solo canzoni: il Festival di Sanremo 2026 si conferma la passerella più prestigiosa d’Italia, e quest’anno il verdetto dell’eleganza parla modicano. Per unanime consenso di critica e pubblico, la regina indiscussa di stile di questa edizione è Arisa, che ha incantato l’Ariston con abiti da sogno e una raffinatezza senza tempo.

Dietro questa impeccabile metamorfosi estetica c’è la mano e il genio di un figlio della Contea: lo stilista Salvo Rizza.

Rizza, che oggi vive e lavora a Milano, è l’anima di des_phemmes, il brand di alta gamma fondato sette anni fa. Un’etichetta che è riuscita in poco tempo a imporsi nel panorama internazionale grazie a un’estetica audace, intellettuale e sofisticata, capace di fondere tessuti innovativi a dettagli di alta sartoria (couture).

Non è un caso che il marchio sia oggi tra i più richiesti dalle celebrità globali e trovi spazio costante tra le pagine di colossi dell’editoria come Vogue e Harper’s Bazaar. A Sanremo, la collaborazione con Arisa ha rappresentato la consacrazione definitiva, dimostrando come la qualità e l’eleganza made in Modica possano conquistare il grande pubblico.

L’eco del successo di Rizza è arrivato forte fino a Palazzo San Domenico. La Sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha voluto sottolineare con orgoglio il legame tra lo stilista e la sua terra d’origine: “Un altro figlio eccellente della nostra città che ha saputo affermarsi ai massimi livelli. Perché primeggiare nella moda in Italia significa essere ai vertici del mondo. Complimenti a Salvo Rizza: appena sarà dalle nostre parti, sarà un piacere riceverlo ufficialmente per congratularmi di persona”.

Con il talento cristallino di Salvo Rizza, Modica non ha solo partecipato al Festival: lo ha vinto sotto il profilo dell’immagine e della creatività, confermandosi ancora una volta una fucina di eccellenze capaci di esportare bellezza ben oltre i confini dell’Isola.

