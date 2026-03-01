Eccellenza. Il Modica Calcio ritrova il sorriso: Valenca firma il successo sulla Messana

al 25′ il gol: la pressione dei padroni di casa viene premiata. Su cross di Sessa dalla destra, il portiere respinge corto al limite dell’area: Valenca si fionda sul pallone e sigla il vantaggio con una conclusione da incorniciare.

al 2′ Sessa ha l’occasione d’oro nell’area piccola, ma il portiere ospite neutralizza il suo tiro;

MODICA, 01 Marzo 2026 – Dopo tre pareggi consecutivi, il Modica torna a conquistare i tre punti battendo la Messana per 1-0. Nonostante una prestazione non brillante e una gara a tratti noiosa, i rossoblù vedono ora il traguardo della promozione sempre più vicino: mancano infatti solo sei punti per il salto di categoria ed il vantaggio dalla seconda resta di 13 lunghezze.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.