Modica | Sport

Eccellenza. Il Modica Calcio ritrova il sorriso: Valenca firma il successo sulla Messana

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – MESSANA 1 – 0

25′ Valenca

MODICA, 01 Marzo 2026 – Dopo tre pareggi consecutivi, il Modica torna a conquistare i tre punti battendo la Messana per 1-0. Nonostante una prestazione non brillante e una gara a tratti noiosa, i rossoblù vedono ora il traguardo della promozione sempre più vicino: mancano infatti solo sei punti per il salto di categoria ed il vantaggio dalla seconda resta di 13 lunghezze.

Il Modica approccia la gara con determinazione, rendendosi pericoloso già nei primi istanti di gioco:

al 2′ Sessa ha l’occasione d’oro nell’area piccola, ma il portiere ospite neutralizza il suo tiro;

al 3′ una svista della difesa messinese libera Valenca appostato sul secondo palo, ma Ferrara si oppone con un’altra parata.

al 25′ il gol: la pressione dei padroni di casa viene premiata. Su cross di Sessa dalla destra, il portiere respinge corto al limite dell’area: Valenca si fionda sul pallone e sigla il vantaggio con una conclusione da incorniciare.

La Messana, oltre al passivo, deve fare i conti con la sfortuna, perdendo due giocatori per infortunio nella prima mezz’ora. Al 32′, però, gli ospiti sfiorano il pareggio con una punizione velenosa di Rizzo, sventata solo da un prodigioso intervento di Romano che devia il pallone sull’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo il ritmo cala vistosamente. Il Modica si adagia, concedendo metri ai peloritani che provano a riaprire il match:

Al 60′, Agolli spreca una palla vagante sotto porta calciando alto.

Al 77′, la Messana fallisce un’altra ghiotta occasione per il pari.

A dieci minuti dalla fine, il brivido più grande per il pubblico di casa: Bonasera colpisce la traversa, strozzando in gola l’urlo dei pochi tifosi ospiti.

Nonostante i ritmi bassi della ripresa, il Modica riesce a blindare il risultato, portando a casa tre punti pesanti per il prosieguo del campionato.

RISULTATI 24^ giornata

Acquadolcese – Vittoria 0 – 4

Atletico Catania – Rosmarino 2 – 0

Giarre – Avola 1 – 1

Gioiosa – Niscemi 1 – 1

Leonzio – Leonfortese 3 – 0

Mazzarrone – Melilli 3 – 3

Modica – Messana 1 –  0

Palazzolo – Nebros 0 – 2

 

CLASSIFICA

Modica 61

Vittoria 48

Avola 44

Messana 42

Mazzarrone 40

Atletico Catania 39

Leonzio 38

Niscemi 35

Gioiosa 32

Nebros 29

Melilli 27

Giarre 22

Palazzolo 20

Acquadolcese 18

Rosmarino 17

Leonfortese 11

© Riproduzione riservata
