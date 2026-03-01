  • 1 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Marzo 2026 -
Modica | Politica

“Il PD ascolta Modica”: riflettori accesi sul disagio di Treppiedi Nord e delle case IACP

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 01 Marzo 2026 – Prosegue  la campagna di ascolto e prossimità “Il PD ascolta Modica”, l’iniziativa del Partito Democratico volta a mappare le criticità del territorio attraverso il dialogo diretto con i cittadini. L’ultima tappa ha toccato il quartiere di Treppiedi Nord e il complesso delle case IACP, portando alla luce una realtà fatta di abbandono e urgenze non più rimandabili.

All’incontro hanno partecipato il segretario cittadino Francesco Stornello, il vicesegretario Carmelo Blanco e il consigliere comunale Giovanni Spadaro. La delegazione ha raccolto le testimonianze dei residenti, che descrivono un quotidiano segnato da gravi carenze strutturali e da un senso di isolamento dalle istituzioni.

Il quadro emerso dal sopralluogo è allarmante. Tra le principali problematiche segnalate dai residenti figurano:   scarichi fognari in condizioni critiche che minacciano la salubrità dell’area, una percezione di scarsa tutela e controllo all’interno del quartiere,  i residenti lamentano difficoltà croniche nel dialogare con l’Istituto Autonomo Case Popolari per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Le parole del segretario Francesco Stornello non lasciano spazio a interpretazioni: “Non è solo una questione tecnica o burocratica, ma una questione di dignità. Ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente sicuro, salubre e dignitoso, in ogni quartiere della città, senza che esistano zone di serie B.”

Il Partito Democratico di Modica ha annunciato che non si limiterà alla fase di ascolto, ma trasformerà le istanze raccolte in un’agenda politica precisa, articolata su tre fronti: pressione sull’Amministrazione Comunale con richiesta immediata di interventi urgenti per il ripristino del decoro e della funzionalità dei servizi di base, sollecito allo IACP con l’apertura di un tavolo di confronto per pretendere un piano straordinario di manutenzione e una gestione più trasparente e comunicativa con gli assegnatari, visione a lungo termine con  inserimento delle necessità di Treppiedi Nord nella programmazione strategica degli interventi pubblici futuri, affinché il quartiere torni a essere parte integrante del tessuto urbano.

La campagna “Il PD ascolta Modica” continuerà nelle prossime settimane, toccando altre zone della città con l’obiettivo di ricostruire un legame solido tra politica e bisogni reali.

© Riproduzione riservata
593007

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube