“Il PD ascolta Modica”: riflettori accesi sul disagio di Treppiedi Nord e delle case IACP

Modica, 01 Marzo 2026 – Prosegue la campagna di ascolto e prossimità “Il PD ascolta Modica”, l’iniziativa del Partito Democratico volta a mappare le criticità del territorio attraverso il dialogo diretto con i cittadini. L’ultima tappa ha toccato il quartiere di Treppiedi Nord e il complesso delle case IACP, portando alla luce una realtà fatta di abbandono e urgenze non più rimandabili.

All’incontro hanno partecipato il segretario cittadino Francesco Stornello, il vicesegretario Carmelo Blanco e il consigliere comunale Giovanni Spadaro. La delegazione ha raccolto le testimonianze dei residenti, che descrivono un quotidiano segnato da gravi carenze strutturali e da un senso di isolamento dalle istituzioni.

Il quadro emerso dal sopralluogo è allarmante. Tra le principali problematiche segnalate dai residenti figurano: scarichi fognari in condizioni critiche che minacciano la salubrità dell’area, una percezione di scarsa tutela e controllo all’interno del quartiere, i residenti lamentano difficoltà croniche nel dialogare con l’Istituto Autonomo Case Popolari per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Le parole del segretario Francesco Stornello non lasciano spazio a interpretazioni: “Non è solo una questione tecnica o burocratica, ma una questione di dignità. Ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente sicuro, salubre e dignitoso, in ogni quartiere della città, senza che esistano zone di serie B.”

Il Partito Democratico di Modica ha annunciato che non si limiterà alla fase di ascolto, ma trasformerà le istanze raccolte in un’agenda politica precisa, articolata su tre fronti: pressione sull’Amministrazione Comunale con richiesta immediata di interventi urgenti per il ripristino del decoro e della funzionalità dei servizi di base, sollecito allo IACP con l’apertura di un tavolo di confronto per pretendere un piano straordinario di manutenzione e una gestione più trasparente e comunicativa con gli assegnatari, visione a lungo termine con inserimento delle necessità di Treppiedi Nord nella programmazione strategica degli interventi pubblici futuri, affinché il quartiere torni a essere parte integrante del tessuto urbano.

La campagna “Il PD ascolta Modica” continuerà nelle prossime settimane, toccando altre zone della città con l’obiettivo di ricostruire un legame solido tra politica e bisogni reali.

Salva