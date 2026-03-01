  • 1 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Assalto alle Poste di Grammichele: uffici sventrati con mezzi pesanti, rubati due ATM

Tempo di lettura: 2 minuti

GRAMMICHELE, 01 Marzo 2026 – Un risveglio brusco per i residenti di via Failla, teatro nella notte di un colpo spettacolare e devastante ai danni dell’ufficio postale cittadino. Intorno alle 2:00 del mattino, una banda di malviventi ha preso di mira la struttura, riuscendo a sottrarre entrambi gli sportelli automatici (ATM) dopo aver letteralmente sventrato l’ingresso.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il commando avrebbe agito con una precisione chirurgica e una forza d’urto brutale. Utilizzando mezzi pesanti — con ogni probabilità autocarri o escavatori rubati in precedenza da cantieri limitrofi — i banditi hanno divelto le pareti e scardinato i due sportelli automatici presenti all’interno della filiale.

L’azione, durata pochi minuti, è stata accompagnata da un frastuono assordante che ha svegliato decine di residenti nella zona. Nonostante l’allarme immediato, la velocità del gruppo ha permesso ai malviventi di caricare la refurtiva e dileguarsi prima che le pattuglie potessero intercettarli.

I danni alla struttura di Via Failla sono gravissimi: l’area d’ingresso appare completamente distrutta, con detriti sparsi lungo il marciapiede. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Grammichele e della Compagnia di Caltagirone, che hanno immediatamente isolato la scena del crimine per i rilievi scientifici.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, si stanno concentrando su diversi fronti: si  analizzano i filmati delle telecamere di sicurezza dell’ufficio postale e dei sistemi di controllo pubblici e privati situati lungo le possibili vie di fuga; è  in corso il censimento dei mezzi pesanti rubati nelle ultime ore nel comprensorio calatino.

I militari stanno raccogliendo le segnalazioni dei cittadini che potrebbero aver visto veicoli sospetti muoversi nella notte.

 

 

foto Franco Assenza

