
Modica | Sport

Calcio, Messana a Modica: missione (quasi) impossibile contro la capolista rossoblù

MODICA, 01 Marzo 2026 – Una sfida che sa di “ultima spiaggia” per il morale, ma anche di esame di maturità contro la regina indiscussa del torneo. La Messana si appresta a far visita al Modica di mister Raciti, in quella che sarà la quarta sfida stagionale tra le due compagini. Il teatro del match sarà lo stadio “Pietro Scollo”, dove i giallorossi cercheranno di invertire un trend che finora ha sorriso quasi esclusivamente ai padroni di casa.
I numeri parlano chiaro: nei tre incontri precedenti, il Modica ha portato a casa due vittorie (una in campionato e una in Coppa), mentre l’unico sussulto messinese è stato un pareggio a reti bianche al “Sorbello Stadium”.

Se la Messana arriva dalla beffa contro la Leonfortese (1-1), dove la fortuna ha voltato le spalle a Cannavò e soci, il Modica viaggia in una dimensione a parte. Nonostante il recente pari nel derby con il Vittoria, i rossoblù guidano la classifica con un distacco siderale di 13 punti sulla seconda, preparandosi di fatto al salto di categoria.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico dei peloritani, Venuto. La lista degli indisponibili è lunga e pesante: resteranno ai box Tricamo, Biondo e Giorgetti, a cui si sono aggiunti nelle ultime ore Catalfamo (infortunio) e Bona (attacco influenzale).

Uno spiraglio di luce arriva dalle corsie esterne: rientrano infatti i giovani Bonasera, che ha scontato il turno di squalifica, e Deodato, pronto a tornare in campo dopo alcune settimane di stop forzato.

La gara, valida per la 24ª giornata del Girone B di Eccellenza, inizierà alle ore 15:00. A dirigere l’incontro sarà il fischietto campano Bruno Rossomando della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti agrigentini Fabrizio Narcisi e Calogero Milioto.

I convocati giallorossi:

Portieri: Ferrara, La Rosa, Lussetti.

Difensori: Agolli, Bonasera, Deodato, Della Guardia, Fragapane, Mameli, Mazzola, Sciotto, Verdura.

Centrocampisti: Gargiulo, Gazzè, Pannitteri, Rizzo, Sottile.

Attaccanti: Cannavò, Genovese, Gueye.

