Attualità | Modica

Apre a Modica l’unica sede in Sicilia di “Scuola Italiana Pizzaioli”. Inaugurazione lunedì 2 marzo

MODICA, 28 febbraio 2026 – Sarà la città di Modica ad ospitare l’unica sede in Sicilia di “Scuola Italiana Pizzaioli”, realtà riconosciuta a livello internazionale per la formazione di maestri pizzaioli. Un nuovo presidio di alta formazione professionale nel settore della ristorazione, allocata nei locali dei laboratori di formazione di Nigro Catering (via Sorda – Sampieri, 137), per fare del territorio ibleo un punto di riferimento sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della pizzeria, sia per i professionisti che intendono aggiornare e ampliare il proprio bagaglio professionale. L’inaugurazione è prevista per lunedì 2 marzo alle ore 15 con l’intervento dei rappresentanti istituzionali, la presentazione dell’offerta formativa e dei referenti per la Sicilia. A seguire, una degustazione di pizze realizzate dai master istruttori: prova concreta della qualità, della tecnica e dell’attenzione alle materie prime che caratterizzano l’approccio didattico della scuola.

Fondata nel 1988, la “Scuola Italiana Pizzaioli” nasce dalla volontà di insegnare il mestiere del pizzaiolo coniugando un approccio didattico scientifico alla ricerca delle metodologie più moderne con la passione del “mettere le mani in pasta”. Nel corso degli anni si è affermata come scuola leader nella formazione professionale del settore, proponendosi come partner ideale per la realizzazione di corsi mirati a formare i pizzaioli del futuro.

La scuola conta 44 sedi in Italia, tra Campania, Lazio, Puglia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, e numerose presenze all’estero, in Paesi come Brasile, Perù, Messico, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, Croazia, Bulgaria, Bosnia, Grecia, Cina e Australia. Un network internazionale che testimonia la solidità e l’autorevolezza del progetto formativo adesso a portata di mano anche dei siciliani

