Cronaca | Vittoria

Incidente a Vittoria: scontro frontale davanti all’ex sede della Polizia Locale

VITTORIA, 28 Febbraio 2026 – Un violento scontro stradale si è verificato nelle scorse ore a Vittoria, precisamente nel rettilineo antistante il Mercato Ortofrutticolo, in quella che un tempo era la sede del comando della Polizia Locale.
Il bilancio dell’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è di due feriti. L’impatto è avvenuto in pieno rettilineo, destando immediata preoccupazione tra i passanti e gli operatori del mercato.
Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia locale per effettuare i rilievi di legge, e l’ambulanza del 118.

foto e video Franco Assenza

