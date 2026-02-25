Giovanni Caccamo ha firmato la canzone di Patty Pravo per Sanremo

Sanremo, 25 Febbraio 2025 – L’esibizione della “divina” sulle note scritte dal cantautore modicano ha incantato l’Ariston e reso orgogliosa la comunità iblea.

La magia del Festival di Sanremo parla quest’anno (anche) siciliano. La voce inconfondibile di Patty Pravo ha riportato sul palco dell’Ariston un’atmosfera sospesa ed elegante, ma il cuore pulsante di questa performance porta la firma di Giovanni Caccamo. Il cantautore modicano, autore del brano, ha seguito con emozione l’esibizione, definendola senza mezzi termini “immensa”.

Per Caccamo, che ha scritto musica e testo di “Opera”, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso artistico raffinato. Vedere un’icona della musica italiana far proprie le sue parole è un riconoscimento che va oltre la semplice collaborazione professionale.

L’autore ha lodato la capacità della Pravo di infondere una profondità emotiva unica, trasformando lo spartito in un momento di pura poesia.

La scrittura di Caccamo, nota per essere misurata ed elegante, si è sposata perfettamente con il carisma della cantante veneziana.

Salva