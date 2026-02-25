Sogni in movimento: La Royal Dance di Pozzallo vola ai Mondiali con i Vicecampioni Italiani

Pozzallo, 25 Febbraio 2026 – La scuola Royal Dance, guidata con passione dai maestri Vincenzo Nicastro e Anna Carbonaro, scrive una pagina storica per la danza sportiva siciliana: la coppia formata da Michela Barone e Salvo Lanza è ufficialmente Vicecampione d’Italia Assoluta.

Domenica scorsa, sul prestigioso parquet di Riccione, Michela e Salvo hanno disputato una delle competizioni più difficili e importanti del panorama nazionale. Una prestazione magistrale che è valsa loro la medaglia d’argento e, cosa ancora più straordinaria, il pass per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali.

Il dato che rende questo traguardo ancora più prezioso è l’esclusività: Michela e Salvo saranno infatti l’unica coppia siciliana della loro categoria a vestire i colori della Nazionale nella rassegna iridata.

La storia di Michela Barone è quella di una predestinazione coltivata con sacrificio. Aveva solo 3 anni quando ha indossato le prime scarpette da danza; oggi, dopo anni di disciplina, la ritroviamo a calcare i palcoscenici dell’alto livello agonistico.

Il successo ottenuto a Riccione, seguito in diretta streaming da tantissimi tifosi e appassionati che da casa hanno vibrato per ogni loro figura, è la prova che alla Royal Dance i sogni si realizzano, ma non per caso.

“Il talento da solo non basta,” spiegano i maestri. “La dedizione, la costanza, l’impegno e i sacrifici sono il motore che ha permesso di arrivare fin qui. Il nostro obiettivo principale è uno solo: creare campioni – spiegano i maestri Nicastro e Carbonaro.”

Vedere la crescita tecnica e umana di questi atleti è, per la scuola e per i maestri Nicastro e Carbonaro, una fonte di orgoglio immenso. La medaglia d’argento non è solo un trofeo da mettere in bacheca, ma il simbolo di una “crescita infinita” che ora punta dritta verso il tetto del mondo.

Pozzallo e la Sicilia intera si preparano a fare il tifo per loro: Michela e Salvo non porteranno solo la loro tecnica ai Mondiali, ma il cuore di una terra che sa ballare e sognare in grande.

Prossima tappa: Campionati Mondiali (unica coppia siciliana in categoria).

