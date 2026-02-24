  • 24 Febbraio 2026 -
  • 24 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Modica, rottamazione quinquies, soddisfazione del M5S

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 febbraio 2026 – “Esprimiamo soddisfazione per il primo passaggio della rottamazione quinquies, votato favorevolmente nel Consiglio comunale di ieri sera”. Lo dice il gruppo del M5S di Modica, che aveva invitato l’Amministrazione ad aderire alla norma introdotta dal governo, per dare respiro a tantissimi cittadini. “Siamo ben contenti che il nostro invito sia stato accolto da amministrazione e consiglio comunale e adesso attendiamo che la Giunta predisponga la delibera di adesione con il relativo regolamento di attuazione, per la conseguente approvazione definitiva da parte del consiglio comunale e la finalizzazione dell’iter con l’invio degli atti al ministero competente”.

1 commento su “Modica, rottamazione quinquies, soddisfazione del M5S”

  1. Concetto

    Grande soddisfazione del movimento 5 stelle per la rottamazione delle cartelle esattoriali, bellissima capacità di comprendere da che parte stà la legalità. 🤣
    Signori grillini, quindi voi siete soddisfatti per una norma che “premia” chi non ha pagato e ha delle cartelle pendenti da pagare e in conseguenza alla faccia di chi è stato attento ed ha pagato correttamente, io sono convinto che neppure vi rendete conto da che parte siete messi. Sarà una mia impressione.

    Il messaggio ai cittadini è pertanto, il seguente: “non pagare, non avere fretta di pagare, poi ci sarà sempre una rottamazione, una sanatoria, un regalo per tutti quelli che non hanno pagato e tutto si aggiusterà”

