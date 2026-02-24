Ragusa, Marco Vitale eletto Coordinatore comunale di Gioventù Nazionale

Ragusa, 24 febbraio 2026 – Eletto il nuovo Coordinatore comunale di Gioventù Nazionale: si tratta di Marco Vitale, 22 anni, attualmente studente universitario e impegnato nell’intrattenimento giovanile.

La sua nomina è avvenuta alla presenza del Presidente Provinciale Simone Diquattro, in una fase di forte crescita per il movimento giovanile FDI che ha aperto i battenti anche a Santa Croce e presto anche a Modica.

Di seguito la prima dichiarazione del Coordinatore Marco Vitale:

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio il Presidente Provinciale per la fiducia e tutti i ragazzi che già oggi, con impegno e passione, sono parte attiva di Gioventù Nazionale. Loro, insieme a me, sono pronti a mettersi ancora in gioco per la nostra città. Il nostro obiettivo è rafforzare una comunità politica che crede nei propri valori: identità, merito, rispetto delle istituzioni e amore per la nostra città sono i principi che guidano il nostro impegno. Una comunità che è capace di dialogare con tutti e di mettere al centro i giovani del territorio, coinvolgendo coloro che rifiutano l’indifferenza e credono in una politica fatta di presenza, ascolto e azione concreta.

Noi di Gioventù Nazionale Ragusa, onorati di essere già un punto di riferimento in città, siamo ancora pronti a fare la nostra parte”.

Salva