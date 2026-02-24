  • 24 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa, Marco Vitale eletto Coordinatore comunale di Gioventù Nazionale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 febbraio 2026 – Eletto il nuovo Coordinatore comunale di Gioventù Nazionale: si tratta di Marco Vitale, 22 anni, attualmente studente universitario e impegnato nell’intrattenimento giovanile.
La sua nomina è avvenuta alla presenza del Presidente Provinciale Simone Diquattro, in una fase di forte crescita per il movimento giovanile FDI che ha aperto i battenti anche a Santa Croce e presto anche a Modica.
Di seguito la prima dichiarazione del Coordinatore Marco Vitale:
“Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio il Presidente Provinciale per la fiducia e tutti i ragazzi che già oggi, con impegno e passione, sono parte attiva di Gioventù Nazionale. Loro, insieme a me, sono pronti a mettersi ancora in gioco per la nostra città. Il nostro obiettivo è rafforzare una comunità politica che crede nei propri valori: identità, merito, rispetto delle istituzioni e amore per la nostra città sono i principi che guidano il nostro impegno. Una comunità che è capace di dialogare con tutti e di mettere al centro i giovani del territorio, coinvolgendo coloro che rifiutano l’indifferenza e credono in una politica fatta di presenza, ascolto e azione concreta.
Noi di Gioventù Nazionale Ragusa, onorati di essere già un punto di riferimento in città, siamo ancora pronti a fare la nostra parte”.

© Riproduzione riservata
592599

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube