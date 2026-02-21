Pelligra (Forza Italia): “Clima politico intollerabile. Vittoria merita istituzioni all’altezza”

Vittoria, 21 febbraio 2026 – Negli ultimi anni la città di Vittoria ha assistito a episodi che mai si sarebbero immaginati all’interno e all’esterno dell’aula consiliare. Scontri verbali, tensioni esasperate e momenti ai limiti dello scontro fisico hanno segnato sedute che dovrebbero rappresentare il luogo del confronto democratico e civile tra le diverse forze politiche. Una deriva che restituisce un’immagine mortificante delle istituzioni cittadine e che Forza Italia condanna con fermezza. “Noi non ci stiamo – dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia – Mai si era arrivati a livelli così bassi. La città ha bisogno di serenità, equilibrio e rispetto dei ruoli istituzionali. La politica deve tornare a dare l’esempio, deve educare al dialogo e al confronto costruttivo anche quando le posizioni sono distanti. Vittoria merita altro, merita molto di più”.

La situazione, secondo i forzisti, ha contribuito a diffondere un’immagine negativa della politica locale, con ripercussioni non solo all’interno della comunità ma anche all’esterno. Per questo, è annunciata l’intenzione di avviare un percorso politico più ampio e responsabile. “La nostra funzione è sempre stata quella di garantire equilibrio e responsabilità – afferma Biagio Pelligra, consigliere comunale di Forza Italia – Non possiamo accettare che il Consiglio comunale continui a essere teatro di scontri che nulla hanno a che vedere con l’interesse dei cittadini. Lavoreremo per ricostruire un’area moderata capace di coniugare sviluppo economico, riformismo e attenzione concreta alle imprese e al lavoro”.

Nei prossimi mesi Forza Italia intende promuovere un dibattito serio sul ruolo del centro nello scenario politico cittadino, affinché torni a essere il fulcro dell’azione amministrativa e del confronto pubblico. L’obiettivo è avviare un percorso di aggregazione delle forze sane della politica locale, mantenendo saldi i valori liberali, garantisti ed europeisti che caratterizzano l’identità dei due movimenti. “Siamo pronti a fare la nostra parte con senso di responsabilità e spirito costruttivo – concludono La Rosa e Pelligra – Invitiamo tutte le realtà civiche e politiche che condividono questi valori a unirsi in un percorso comune. Vittoria merita una classe dirigente all’altezza delle difficoltà che sta vivendo”.

Salva