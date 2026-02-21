  • 21 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli, 21 Febbraio 2026 – E’ morto il piccolo Domenico nella camera di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre 50 giorni faceva le veci del suo secondo cuore.

Il calvario iniziato l’antivigilia di Natale del 2025 è finito. L’annuncio del decesso di Domenico è arrivato da una nota dell’ospedale. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore». Così in una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi.

Già alle prime ore di stamane il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, che negli ultimi giorni ha cercato di stare accanto alla famiglia il più possibile, è andato in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico l’estrema unzione.

 

 

