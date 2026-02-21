  • 21 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sport

Basket. La bellezza del derby: Virtus Ragusa a Barcellona alla ricerca di continuità

Dopo la vittoria scacciapensieri con Molfetta, nuova occasione in trasferta per Ianelli & Co.
Ragusa, 21 febbraio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara ad affrontare la 21.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale con la trasferta sul parquet del PalAlberti contro Barcellona Pozzo di Gotto, avversaria ostica e di qualità.

I giallorossi arrivano al derby dopo una stagione vissuta sulle montagne russe. Alla recente sconfitta interna contro Milazzo ha fatto subito seguito il pronto riscatto in trasferta a Corato, segnale di una squadra capace di reagire alle difficoltà. Il bilancio complessivo dice 9 vittorie e 10 sconfitte, con tre successi nelle ultime cinque uscite, a conferma di un rendimento in crescita dopo il cambio in panchina dello scorso dicembre.

Il principale terminale offensivo dei barcellonesi resta Thomas Aguzzoli, vero faro dell’attacco con 15,3 punti di media. Al suo fianco si muove con efficacia Fraga Perez, che produce 14,4 punti e distribuisce 5 assist a partita. Sotto le plance l’ala-pivot bosniaca Malkic garantisce presenza e 7,4 punti di media, mentre il serbo Veljko Dancetovic contribuisce con 6,5 punti.

La Virtus Ragusa si presenta invece alla sfida rinfrancata dal successo ottenuto contro Molfetta, arrivato dopo due ko consecutivi e utile a restituire fiducia al gruppo. Nel match d’andata, disputato al PalaPadua, i ragusani si erano imposti al termine di una gara molto fisica, risolta solo dopo un tempo supplementare sul punteggio di 86-80, con 19 punti di Brown e 17 di Lanzi. Al PalAlberti, domenica alle 18, serviranno solidità difensiva, ritmo e attenzione ai dettagli per provare a dare continuità al momento positivo e conquistare due punti preziosi nella corsa alle posizioni di vertice. La partita sarà arbitrata dai signori Barbagallo di Acireale e Catalano di Pedara.

