Tutti a cena dopo il diploma. Modica, rimpatriata della 5^ G di Ragioneria

Modica, 20 Febbraio 2026 – Un tuffo nel passato lungo 42 anni per la rimpatriata della classe 5^ G dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica, anno 1984/85. Una cena di classe, a 41 anni dal diploma, ricordando i vecchi tempi. E’ quanto è andato in scena, nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio ’26, nella location della Pizzeria S. Antonio a Modica Alta, tra gli ex compagni del corso G della Ragioneria. Una rimpatriata per ricordare l’esame di maturità, datato 1985, per celebrare quarantuno anni di amicizie, ricordi e storie condivise con una cena che è diventata un tuffo nel passato. A tavola, si sono dunque seduti: Concetta Scapellato, Margherita Tuè, Maria Paola Guglielmino, Salvo Ragusa, Maria Grazia Spadaro, Luisa Solarino, Michele Colombo, Tonino Parisi, Riccardo Sortino, Pietro Alfano, Orazio Frasca, Danilo Brafa, Michele Noto, Rosalba Agosta, Giovanni Assenza. Insieme a loro, erano presenti anche i docenti Francesco Rando e Giovanni di Rosa. Quarantadue anni dopo il diploma, gli ex alunni, si sono ritrovati attorno allo stesso tavolo ed è stata un’occasione per rivedersi e festeggiare un traguardo significativo, tra abbracci e risate, ma anche con qualche lacrima di commozione. Tra un brindisi e l’altro, il ricordo è andato ai compagni di classe scomparsi prematuramente, Marisa Parlato, Pippo Scollo, Claudio Santospagnuolo e a chi non ha potuto essere presente. La rimpatriata è stata anche l’occasione per aggiornare il curriculum’ personale da quel 1985 ad oggi, con il racconto di esperienze di vita e lavorative: percorsi diversi che, però, non hanno mai scalfito l’amicizia nata sui banchi della ragioneria. La serata è proseguita ben oltre la cena, tra foto di gruppo e la promessa – rinnovata e sincera – di non aspettare altri 41 anni per rivedersi.

