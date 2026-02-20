Regionali Sicilia, La Vardera ufficializza la candidatura e parte da Pozzallo assieme a Roberto Ammatuna

Pozzallo, 20 Febbraio 2026 – È stata scelta la città di Pozzallo per iniziare il tour elettorale che lo porterà in tutti i 391 Comuni della Sicilia. Ismaele La Vardera, a poche ore dalla sua candidatura a presidente della Regione Sicilia, sarà lunedì 23 febbraio, alle ore 11, presso la sala cultura “Meno Assenza”, per dimostrare di fare sul serio. Non solo. Presso la sala cultura, sarà presente anche l’attuale sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, “fresco” iscritto al movimento “Controcorrente” di La Vardera.

L’ex Iena di Italia Uno verrà a bordo di un camper che girerà in lungo e in largo la Trinacria per cercare di convincere i siciliani parlando di quel progetto politico che non è contro il sistema ma che svela un sistema che va rifondato. L’ambizioso progetto, denominato “il parlamento che viene da voi”, si concluderà a Palermo nel 2027. “Pensiamo a come fare uscire la Sicilia dallo stato di catalessi – aveva detto qualche giorno fa La Vardera – o, peggio, dal coma nel quale anni di malgoverno ci hanno cacciato. Ma bisogna che a farlo siano, insieme, tutte le forze alternative a questo centrodestra che sta distruggendo la nostra terra e facendo scappare tutti i nostri giovani. Da solo La Vardera può andare più veloce, ma solo tutti uniti possiamo vincere”.

A Pozzallo, La Vardera troverà non solo Ammatuna ma anche diversi consiglieri comunali (e forse anche qualche assessore) che entreranno a fare parte del Movimento. I nomi sono tutti “top secret”, al momento, ma la convention di lunedì prossimo scoprirà le carte anche in vista delle Amministrative che si terranno in città nel giugno del 2027.

Ammatuna, ex esponente di spicco del Partito Democratico in Sicilia, quattro mandati a sindaco per la città rivierasca, ex deputato regionale, affronta una nuova sfida politica da politico navigato qual è, portando esperienza e capacità amministrative all’interno di un rinnovato campo progressista che sta nascendo negli ultimi mesi. “Competenza amministrativa, grande attenzione ai bisogni del territorio, visione di sviluppo sostenibile e giustizia sociale. La sua forte esperienza come sindaco di Pozzallo ha dimostrato capacità concrete di governo e di ascolto delle comunità” aveva detto qualche giorno lo stesso La Vardera presentando Ammatuna in un recente incontro a Palermo.

Tutto pronto, dunque, per lunedì prossimo. Anche il traffico sarà limitato nei pressi del centro culturale. Un’apposita ordinanza, la numero 43 del 20 febbraio, vieterà, difatti, il transito e la sosta (con rimozione forzata), per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso, Forze di Polizia, in corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra la via Nino Bixio e la via Giovanni Pascoli.

