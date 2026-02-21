Chiaramonte Gulfi. Zayel, il piccolo guerriero del Madagascar, è stato operato con successo al Gaslini di Genova

Genova, 21 febbraio 2026 – Dopo ben 18 ore di intervento chirurgico, il piccolo Zayel, bambino del Madagascar ospite a Chiaramonte Gulfi dal 21 settembre 2025, è stato finalmente operato presso l’Ospedale Gaslini di Genova. L’intervento, originariamente previsto per Roma, è stato posticipato per una serie di inconvenienti, ma si è concluso con successo, garantendo al bambino la possibilità di migliorare significativamente la qualità della sua vita.

Zayel, affetto da una rarissima malformazione genetica, ha affrontato con straordinario coraggio le 18 ore di operazione. Ad assisterlo, instancabili, la mamma e i volontari del Gruppo Alfa Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi, da anni impegnati in missioni umanitarie in Madagascar.

“ L’operazione segna l’inizio di un percorso di convalescenza che si svolgerà a Chiaramonte Gulfi, dove Zayel sarà seguito costantemente dalla famiglia e dai volontari che lo hanno conosciuto e supportato fin dal suo arrivo in Sicilia”, ha dichiarato il presidente del Gruppo Alfa, Peppe Bellio.

La vicenda di Zayel è un esempio commovente sia di solidarietà internazionale che di dedizione umana, unendo il territorio siciliano e il Madagascar in un filo di speranza e impegno.

Nella foto Zayel durante la degenza al Gaslini.

