Scicli, paura in centro: crollano pali della luce e cavi vanno in fiamme

Pomeriggio di alta tensione a Scicli. In una traversa di via Nino Bixio, il cedimento di alcuni pali dell'illuminazione ha innescato pericolosi cortocircuiti. Area transennata e intervento immediato dei Vigili del Fuoco

SCICLI, 21 Febbraio 2026 – Momenti di vera apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di venerdì nel cuore di Scicli. In una traversa parallela alla centralissima e sempre trafficata via Nino Bixio, si è sfiorato l’incidente grave a causa di un improvviso cedimento strutturale della rete elettrica cittadina.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni pali dell’illuminazione pubblica sono crollati improvvisamente, trascinando con sé i cavi dell’alta tensione. L’impatto ha innescato una reazione a catena: i conduttori hanno iniziato a “sfiammare”, sprigionando scintille e piccoli focolai visibili a occhio nudo.

Il fenomeno, tecnicamente dovuto a cortocircuiti o sovraccarichi (spesso accentuati da fattori esterni come umidità o difetti di isolamento), ha gettato nel panico i residenti della zona.

Le squadre del distaccamento di Modica sono giunte sul posto d’urgenza per domare i focolai e mettere in sicurezza i cavi pendenti.

Gli operatori hanno provveduto a sezionare l’impianto, interrompendo il flusso di energia per permettere le operazioni di ripristino in totale sicurezza.

Per prevenire rischi a passanti e automobilisti, le forze dell’ordine hanno interdetto il transito in un tratto della parallela di via Bixio e in diverse stradine limitrofe.

Al momento l’area resta sorvegliata, in attesa che i tecnici completino la sostituzione dei sostegni danneggiati e il nuovo cablaggio delle linee. Non si registrano feriti, ma i danni strutturali alla rete sono ingenti. La circolazione resterà limitata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

