  • 20 Febbraio 2026 -
Modica

Modica, mozione urgente sui passi carrabili: chiesta la sospensione delle richieste di pagamento

  • 7
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 febbraio 2026 – Una mozione d’indirizzo urgente a firma dei Consiglieri comunali Giovanni Spadaro (PD) e Paolo Nigro (Siamo Modica), è stata presentata al Consiglio comunale di Modica per chiedere la sospensione immediata delle richieste di pagamento relative al canone di occupazione di suolo pubblico per presunti passi carrabili non autorizzati. Negli ultimi mesi numerosi cittadini hanno ricevuto dalla società CRESET avvisi di pagamento per accessi carrabili prospicienti immobili di loro proprietà, pur non avendo mai presentato alcuna richiesta di autorizzazione. In diversi casi, inoltre, non risultano realizzate opere visibili – come scivoli o ribassamenti del marciapiede – né sarebbero stati effettuati accertamenti formali da parte della Polizia Locale o dell’ufficio tecnico comunale. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a sospendere le richieste inviate in assenza di formale accertamento, a verificare puntualmente le singole posizioni e a garantire che eventuali futuri atti siano preceduti da un’adeguata istruttoria tecnica. Prevista anche la valutazione dell’annullamento in autotutela degli atti eventualmente viziati e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare le criticità legate agli accertamenti tributari. L’iniziativa nasce dal diffuso malcontento registrato tra i cittadini e punta a garantire correttezza amministrativa, trasparenza e tutela dei contribuenti, evitando al contempo possibili contenziosi a carico dell’Ente.

© Riproduzione riservata
592215

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

7 commenti su “Modica, mozione urgente sui passi carrabili: chiesta la sospensione delle richieste di pagamento”

  1. Gino

    Ecco serviti gli (…..) del villaggio, Vincenzo, Piero, Pippo, Ciccio, Pietro, Saru, Macco, anonimo, ecc.
    Quelli che accusano l’amministrazione passata di non far pagare nessuno per campagna elettorale. Idem per quella attuale.
    Poi si scopre la sinistra che è esattamente come gli altri.
    Infatti la astragragnde maggioranza dei passi carrabili non li paga nessuno, specie a marina di Modica, con cartelli farlocchi abusivi non a norma di legge.
    Quindi a pagare sempre i fessi, così urlava la sinistra, ed ecco che tolgono la maschera, e si dimostrano esattamente come chi li ha preceduti.
    Siete sempre stati falsi, e sempre lo sarete.
    SIETE BRAVI A RECITARE ESATTAMENTE COME GLI ALTRI.
    Se vuoi il passo Carrabile libero devi pagare, altrimenti parcheggio e nessuno si deve permettere di toccare l’auto.
    Cittadini, nei cartelli dove non sta scritto il numero dell’articolo autorizzato dal Comune di Modica, parcheggiate, e poi vediamo chi osa rimuovere l’auto.

  2. Gino

    Invece di interessarsi per le bollette idriche forfettarie al rialzo, si interessano per chi non ha mai pagato il passo carrabile.
    Ecco chi è la sinistra. Bravi solo a urlare contro gli evasori, e poi li proteggono.
    VERGOGNA

  4. Ciccio

    Non capisco perché non si fa il punto sul dissesto e poi si inizia a fare pagare il dovuto a tutti con diligenza e correttezza.
    Io sono sicuro che i modicani pagheranno tutto il dovuto, ma se nessuno glielo chiede come possono pagare.
    In particolare Marina di Modica che ha beneficiato di tanto, piazze esoneri vari di pagamento, non si paga acqua e tantissime altre belle cose, ma almeno glielo vogliamo fare pagare l’occupazione di suolo pubblico.
    Lasciateci ridere, consiglieri di sinistra e di centrodestra all’opposizione, siete veramente divertenti.

  5. Bartolo

    C’è pure chi fa richiesta per ottenere il passo carrabile e nemmeno ha avuto riscontro perché sono pieni pieni di lavoro.

  7. Gino

    Mustafà
    So benissimo che per l’autorizzazione ci vuole la costatazione dei vigili urbani, per quantificare i metri occupati.
    Ma a Modica, e soprattutto a Marina di Modica non paga quasi nessuno.
    E può vedere lei stesso in base al cartello esposto se è quello autorizzato, oppure quello farlocco.
    Iniziamo a parcheggiare davanti a quelli farlocchi, e poi vediamo chi osa toccare l’auto.
    Iniziamo a far rimuovere i cartelli farlocchi.
    Paghi, ti metti in regola, ed esponi il cartello autorizzato.

