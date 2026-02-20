Modica, mozione urgente sui passi carrabili: chiesta la sospensione delle richieste di pagamento

Modica, 20 febbraio 2026 – Una mozione d’indirizzo urgente a firma dei Consiglieri comunali Giovanni Spadaro (PD) e Paolo Nigro (Siamo Modica), è stata presentata al Consiglio comunale di Modica per chiedere la sospensione immediata delle richieste di pagamento relative al canone di occupazione di suolo pubblico per presunti passi carrabili non autorizzati. Negli ultimi mesi numerosi cittadini hanno ricevuto dalla società CRESET avvisi di pagamento per accessi carrabili prospicienti immobili di loro proprietà, pur non avendo mai presentato alcuna richiesta di autorizzazione. In diversi casi, inoltre, non risultano realizzate opere visibili – come scivoli o ribassamenti del marciapiede – né sarebbero stati effettuati accertamenti formali da parte della Polizia Locale o dell’ufficio tecnico comunale. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a sospendere le richieste inviate in assenza di formale accertamento, a verificare puntualmente le singole posizioni e a garantire che eventuali futuri atti siano preceduti da un’adeguata istruttoria tecnica. Prevista anche la valutazione dell’annullamento in autotutela degli atti eventualmente viziati e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare le criticità legate agli accertamenti tributari. L’iniziativa nasce dal diffuso malcontento registrato tra i cittadini e punta a garantire correttezza amministrativa, trasparenza e tutela dei contribuenti, evitando al contempo possibili contenziosi a carico dell’Ente.

