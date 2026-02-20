  • 20 Febbraio 2026 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Ferma condanna del Sindaco: solidarietà al Consigliere e assessore Giuseppe Nicastro

Vittoria, 20 febbraio 2026 -‘Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale esprimono piena e convinta solidarietà all’Assessore e Consigliere Comunale Giuseppe Nicastro, oggetto di una grave aggressione da parte del Consigliere Marco Greco ieri in Piazza Italia, mentre partecipava a un comizio pubblico. Un episodio che, senza il tempestivo intervento dei presenti, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.
“Condanniamo con assoluta fermezza quanto accaduto. Nessuna divergenza politica può giustificare aggressioni o comportamenti che rischiano di degenerare nello scontro fisico. Da chi ricopre un ruolo istituzionale ci si aspetta equilibrio, rispetto e senso di responsabilità. La violenza non è degna delle istituzioni e non rappresenta un esempio positivo per la nostra comunità”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.
L’Amministrazione Comunale ribadisce che il confronto politico deve rimanere nell’alveo della correttezza e del rispetto reciproco, valori fondamentali della vita democratica.
“Su questi principi non sono ammesse deroghe. La democrazia si difende con le idee, non con le minacce e le intimidazioni. ”- ha concluso il Sindaco Aiello.

