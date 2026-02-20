  • 20 Febbraio 2026 -
  20 Febbraio 2026
Pozzallo | Sport

Fabio Biagio Fidone al Campionato Italiano di Ultramaratona 50 km

Pozzallo, 20 Febbraio 2026 – Pozzallo si prepara a tifare per uno dei suoi atleti più rappresentativi. Fabio Biagio Fidone, atleta pozzallese, sabato 21 febbraio 2026 prenderà parte al Campionato Italiano di Ultramaratona, in programma nello splendido scenario del Conero.

Per l’occasione, Fidone vestirà i nuovi colori del Team Sempredicorsa ASD, società guidata dal grande atleta Lorenzo Lotti, punto di riferimento nel panorama dell’ultra running nazionale.

Dopo aver affrontato con successo la distanza regina della maratona, l’atleta siciliano è pronto a misurarsi con una nuova e affascinante sfida: l’ultramaratona di 50 chilometri. Una prova impegnativa, che richiede resistenza fisica, solidità mentale e una preparazione accurata, aspetti sui quali Fidone ha lavorato con grande determinazione negli ultimi mesi.

Il percorso di gara si svilupperà su cinque giri da 10 chilometri, interamente disegnati nella suggestiva cornice della Porto Recanati, tra mare, panorami mozzafiato e il calore del pubblico, elementi che renderanno l’evento ancora più spettacolare.

“Sono pronto e motivato – trapela dall’ambiente vicino all’atleta – consapevole della difficoltà della prova ma entusiasta di affrontare questa nuova esperienza tricolore”.

Un appuntamento di grande prestigio, che vedrà Fabio Biagio Fidone portare ancora una volta in alto il nome di Pozzallo e dello sport siciliano su un palcoscenico nazionale di assoluto livello.

