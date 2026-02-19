Schianto tra auto e mezzo pesante sulla Strada Statale 514 a Chiaramonte Gulfi: 75enne in condizioni critiche

Chiaramonte Gulfi, 19 febbraio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 514, nel tratto che attraversa il territorio di Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e un’autovettura diretta verso Catania si sono scontrati violentemente, provocando ingenti danni e rendendo necessario un intervento di soccorso particolarmente complesso. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un uomo di 75 anni residente a Vizzini. L’impatto ha completamente distrutto la parte anteriore del veicolo, intrappolando l’anziano all’interno dell’abitacolo. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere contorte. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: i medici hanno riscontrato fratture multiple e un quadro clinico critico. Considerata la gravità delle lesioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata della statale. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasferito d’urgenza in un ospedale del capoluogo etneo, dove è stato affidato alle cure del trauma center. La prognosi resta riservata. Il conducente del mezzo pesante, invece, avrebbe riportato soltanto ferite lievi. L’uomo è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire la propria versione dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.